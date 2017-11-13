«Золотая книга Молдовы» прибыла в Италию

Источник: Noi.md

Таким образом, книга, в которую вошли биографии 1800 известных молдаван, оставивших свой след в истории, культуре и науке нашей страны, была представлена не только молдавской диаспоре, но и итальянцам.

7 ноября автор книги Денис Рошка, получивший в 2016 году звание TVM «Человек года» в категории «Наука и исследования», а также организаторы тура компания Aster Club Roma и агентство Mille Fiori представили книгу широкой общественности в итальянском городе Анкона.

9 ноября книга достигла Милана, 10 — Рима. Это были душевные встречи, заставившие взглянуть на молдавский народ с другого угла. Организаторы мероприятия еще раз доказали, что Республика Молдова — не только бедная страна в Восточной Европе с дешевой рабочей силой, но и высокоинтеллектуальная страна, рождающая знаменитых личностей, оставивших глубокий след не только в молдавской, но и в мировой истории.

Презентация книги впервые прошла в Италии, но организаторы мероприятия хотят познакомить с историей Молдовы и другие страны Европы и мира, чтобы выходцы из Молдовы и не только знали своих героев.

Идея совершить турне по Италии принадлежит римскому агентству Aster Club (основатель Людмила Посилецкая), которое оказывает туристические услуги и занимается проведением мероприятий в Италии в партнерстве с кишиневским Агентством по туризму и организацией международных мероприятий Mille Fiori Agency.