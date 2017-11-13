Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жванецкий сделал трогательное прощальное заявление с Задорновым
7 неловких вопросов сексологу
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Что друзья и коллеги говорят о смерти Задорнова
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Госдеп ответил на слова о размещении баз РФ на Кубе и во Вьетнаме
СМИ: жену и сестру Задорнова поместили в стационар
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила страшный диагноз
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в украинские болты
26-летняя Рита Ора вышла на красную дорожку в халате и полотенце
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
СМИ: бывшая жена подаёт в суд на Марата Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
14:39 (мск), источник: УралПолит.ру

Корь появилась в Екатеринбурге. Инфекцию занесли с Украины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября, ИА УралПолит.Ru. Медики зафиксировали случаи заболевания корью в Екатеринбурге. Вирус завезли с Украины.

«УралПолит.Ru писал», что в конце 2016 года в Свердловской области вспыхнула эпидемия кори. С 7 октября по 28 ноября в регионе было зарегистрировано 60 случаев подозрения на это заболевание. Среди заболевших 39 детей и 21 взрослый. Лабораторно подтвердили 28 случаев. Из-за этого в регионе был введен карантин.

«В конце октября в Екатеринбурге зарегистрирован случай завоза кори с территории Украины. Заболевшая женщина не была привита… Непонимание серьезности ситуации со стороны заболевшей — сокрытие информации о лицах, контактировавших с ней… не позволило своевременно привить от кори контактных лиц и в результате привело к заболеванию корью одного из лиц, общавшихся с заболевшей», — сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

На сегодняшний день по месту проживания заболевших проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе иммунизация против кори людей, подвергшихся риску заболевания. Напоминаем, что иммунизация по эпидемическим показаниям проводится всем контактным лицам без возрастных ограничений — непривитым и не болевшим, привитым однократно, не имеющим документального подтверждения вакцинации.

Все граждане, желающие заблаговременно защитить себя от кори, могут привиться в плановом порядке в рамках Национального календаря профилактических прививок — иммунизация проводятся во всех поликлиниках бесплатно, отмечает надзорное медицинское ведомство.

Корь — крайне заразное острое вирусное заболевание. Передается по воздуху. При контакте с больным корью заболевают все, у кого не была поставлена прививка. Основные симптомы болезни — общее недомогание, высокая температура, насморк, кашель, покраснение глаз и слезы, высыпание мелких белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, которая распространяется всему телу.

По данным ВОЗ, корь — одна из основных причин смерти среди маленьких детей во всем мире, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины.

Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений. Самые серьезные осложнения — энцефалиты, менингоэнцефалиты, тяжелые инфекции дыхательных путей, такие, как пневмония.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
За сутки сразу в трех регионах Урала поезда насмерть сбили людей
Жертвами землетрясения в Иране стали более 300 человек
Евросоюз ввел оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы
Почему Сечин не явился в суд: версии судьи и «Роснефти»
Дума готовится принять закон о СМИ-«иноагентах» на этой неделе
Солдат КНДР сбежал в Южную Корею
Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
«Салават» Вестерлунда начнет победную серию. Анонс дня в КХЛ «Витязь» испытает новичков в матче с «Сочи», а минчане уступят «Ак Барсу»
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь