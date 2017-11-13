Корь появилась в Екатеринбурге. Инфекцию занесли с Украины

«УралПолит.Ru писал», что в конце 2016 года в Свердловской области вспыхнула эпидемия кори. С 7 октября по 28 ноября в регионе было зарегистрировано 60 случаев подозрения на это заболевание. Среди заболевших 39 детей и 21 взрослый. Лабораторно подтвердили 28 случаев. Из-за этого в регионе был введен карантин.

«В конце октября в Екатеринбурге зарегистрирован случай завоза кори с территории Украины. Заболевшая женщина не была привита… Непонимание серьезности ситуации со стороны заболевшей — сокрытие информации о лицах, контактировавших с ней… не позволило своевременно привить от кори контактных лиц и в результате привело к заболеванию корью одного из лиц, общавшихся с заболевшей», — сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

На сегодняшний день по месту проживания заболевших проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе иммунизация против кори людей, подвергшихся риску заболевания. Напоминаем, что иммунизация по эпидемическим показаниям проводится всем контактным лицам без возрастных ограничений — непривитым и не болевшим, привитым однократно, не имеющим документального подтверждения вакцинации.

Все граждане, желающие заблаговременно защитить себя от кори, могут привиться в плановом порядке в рамках Национального календаря профилактических прививок — иммунизация проводятся во всех поликлиниках бесплатно, отмечает надзорное медицинское ведомство.

Корь — крайне заразное острое вирусное заболевание. Передается по воздуху. При контакте с больным корью заболевают все, у кого не была поставлена прививка. Основные симптомы болезни — общее недомогание, высокая температура, насморк, кашель, покраснение глаз и слезы, высыпание мелких белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, которая распространяется всему телу.

По данным ВОЗ, корь — одна из основных причин смерти среди маленьких детей во всем мире, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины.