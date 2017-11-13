Уханов: «Подрядчики справляются со своими задачами»

— Мы завершили сезон дорожного ремонта с хорошими показателями. В 2017 году на дорожные работы в Пермском крае направили рекордную для региона сумму в 12 млрд рублей. Важным направлением для нас стал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», в который было включено 87 объектов. Ключевой задачей было обеспечить качество, поэтому все работы на региональных дорогах принимались только после проведения исследования в лаборатории использованных материалов. В 2018 году усилим контроль за счет покупки передвижной лаборатории.

— К зимнему содержанию дорог готовы?

— Зимние условия, безусловно, осложняют жизнь автомобилистам. На автодорогах возможно образование аварийно опасных участков из-за гололеда и пониженной видимости. Минимизировать риски — наша общая задача. Со стороны водителей это — соблюдение правил дорожного движения, скоростного режима, безопасной дистанции, установка шин по сезону. С нашей стороны — обеспечение полноценного и оперативного содержания дорог в зимний период. Подрядные организации уже переоборудовали дорожно-строительную технику к зимнему периоду.

Всего, в зимний период на содержание региональных дорог планируется задействовать более 300 единиц специальной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители. Готовность по технике — 100 процентов. На производственные базы подрядчиков завезены противогололедные материалы в необходимом количестве. Сотрудники КГБУ «УАДиТ» ведут ежедневный мониторинг снегоуборочной техники и наличие противогололедных материалов на базах дорожных организаций. По городским дорогам и федеральным трассам запас противогололедных материалов составляет 100 процентов, запас по краевым дорогам — на 45 дней, что полностью соответствует условиям контрактов.

— Выбор противогололедных материалов обычно вызывает широкую дискуссию об эффективности того или иного продукта.

— Сейчас для борьбы с гололедом на дорогах традиционно используется песко-соляная смесь «Галит». В качестве эксперимента планируем использовать «Бионорд» «Уральского завода противогололедных материалов» и жидкие реагенты «Сода-Хлорат». Понятно, что нас интересуют реагенты, которые действуют быстрее и вместе с тем снижают нагрузку на почву.

— Как оцениваете работу подрядчиков в первые заморозки и снегопады?

— Первые снегопады в период с 15 по 31 октября стали причиной ненормативного состояния Восточного обхода в Перми, части дорог Пермь — Березники. Черновское — граница Удмуртии, Уинское — Деменево, Чернушка — Тюш. Подрядным организациям выдано пятнадцать предписаний об устранении нарушений, нарушения устранены в нормативные сроки. Но в целом подрядчики справляются со своими задачами, о чем говорит снижение количества ДТП по сравнению с 2015 и 2016 годами. Для усиления контроля Минтранс и УАДиТ приняли решение увеличить количества выездов сотрудников на дороги.

— Здесь трудно переоценить значение обратной связи.

— Безусловно, это так. Для оперативного реагирования в случае осложнения дорожной обстановки Управлением автомобильных дорог и транспорта организовано круглосуточное дежурство сотрудников, а также функционирует центральная диспетчерская служба. Диспетчерская служба оперативно реагирует на обращения пользователей автодорог и на замечания сотрудников ГИБДД. Созданный по инициативе губернатора интернет-портал «Управляем вместе» — одни из ключевых каналов получения обратной связи от жителей региона. Он позволяет оперативно получать информацию с мест и понимать, где находятся самые болевые точки.

— Жители Прикамья тоже оценили новый сервис?