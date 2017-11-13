Синоптики прогнозируют снег в Нижегородской области 17 ноября

Об этом сообщает Гидрометцентр Согласно информации, 13 и 14 ноября под влиянием циклона сохранится неустойчивая, облачная с дождями разной интенсивности погода.

Преобладающая максимальная температура воздуха днем будет +3…+7°, в ночные часы — близкая к 0°. Ветер юго-западный, порывистый. В последующие дни недели, 15—19 ноября , атмосферное давление будет расти. Облачно с пояснениями. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега к пятнице сменятся снегом. Ветер преимущественно западного направления, умеренный. Температура воздуха в дневные часы составит −1…+3°, минимальная ночью −1…−4°. На отдельных участках дорог гололедица.