Синоптики прогнозируют снег в Нижегородской области 17 ноября
Синоптики прогнозируют снег в Нижегородской области 17 ноября 2017 года.
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Синоптики прогнозируют снег в Нижегородской области 17 ноября 2017 года.
Об этом сообщает Гидрометцентр Согласно информации, 13 и 14 ноября под влиянием циклона сохранится неустойчивая, облачная с дождями разной интенсивности погода.
Преобладающая максимальная температура воздуха днем будет +3…+7°, в ночные часы — близкая к 0°. Ветер