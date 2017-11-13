Фото: Венера и Юпитер сошлись в предрассветном небе

Источник: Dave Jurasevich/Mt. Wilson Observatory/NASA

В Британии их можно было наблюдать невооруженным глазом — как и во многих других странах, находящихся в средних широтах Северного полушария, включая отдельные районы США.

Эксперты отмечают, что планеты подошли так близко друг к другу, что казалось, будто одна из них зашла на другую, создавая впечатление одной яркой звезды.

В Британии лучше всего это явление было видно за 40 минут до восхода солнца, однако планеты начали сходиться на небосклоне за некоторое время до рассвета.

Несмотря на то что их можно было видеть невооруженным глазом, те, кто наблюдал за сближением планет в телескоп, могли видеть также и четыре крупнейших спутника Юпитера — Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

Многие британцы поспешили поделиться в соцсетях своими фотографиями этого астрономического явления.

Для наблюдавших это астрономическое явление из Лондона планеты начали появляться сразу после 6 утра и вскоре начали сближение. Лучше всего они были видны в юго-восточной Англии, ближе к побережью, поскольку планеты появились на небосклоне в самой низшей точке.

Ранее исполняющий обязанности директора Королевского астрономического общества Роберт Масси предупреждал, что лучше всего было наблюдать это явление в бинокль, но до восхода солнца, так как позднее это может быть небезопасно.