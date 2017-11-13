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14:55 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ученые: секс чрезвычайно редко приводит к остановке сердца

Внезапная остановка сердца во время секса или сразу после него происходит у мужчин значительно чаще, чем у женщин, утверждает статистика.

Однако в целом сексуальная активность приводит к остановке сердца чрезвычайно редко, успокаивают исследователи Института кардиологии при больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Они изучили данные 4557 случаев внезапной остановки сердца. Из них лишь 34 произошли во время секса, или в течение часа после его завершения, причем в 32 случаях — у мужчин.

По словам Сумита Чугха из Института кардиологии Cedars-Sinai, это первое когда-либо проведенное исследование, изучавшее связь между остановкой сердца и сексуальной активностью.

Его результаты были представлены на съезде Американской ассоциации кардиологии.

Обычно в случае внезапного прекращения эффективной деятельности сердца человек быстро теряет сознание и перестает дышать. Без наружного массажа сердца и искусственного дыхания смертельный исход практически неизбежен.

Этим внезапная остановка отличается от инфаркта, причина которого — недостаточное кровоснабжение сердца.

О том, что сексуальная активность может привести к инфаркту, было известно давно, но до сих пор не было известно о связи между сексом и внезапной остановкой сердца.

Сумит Чугх и его коллеги изучили истории болезни взрослых пациентов, переживших остановку сердца (или скончавшихся от нее), в городе Портленд, штат Орегон. Все случаи были зарегистрированы между 2002 и 2015 годами.

Лишь менее 1% случаев остановки сердца были связаны с сексуальной активностью. В подавляющем большинстве из них речь шла о мужчинах среднего возраста, афроамериканского происхождения, ранее уже страдавших от сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи также обнаружили, что сердечно-легочная реанимация применялась лишь в 30% случаев, несмотря на то что рядом присутствовал партнер или партнерша пострадавшего.

По словам доктора Чугха, «эти данные указывают, насколько важно обучать население приемам сердечно-легочной реанимации».

Согласно результатам другого исследования, технике сердечно-легочной реанимации могут быть обучены даже шестилетние дети.

Британский фонд British Heart Foundation рекомендует воздерживаться от секса в течение полугода после операции на сердце или после инфаркта.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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