Ученые: секс чрезвычайно редко приводит к остановке сердца
Внезапная остановка сердца во время секса или сразу после него происходит у мужчин значительно чаще, чем у женщин, утверждает статистика.
Внезапная остановка сердца во время секса или сразу после него происходит у мужчин значительно чаще, чем у женщин, утверждает статистика.
Однако в целом сексуальная активность приводит к остановке сердца чрезвычайно редко, успокаивают исследователи Института кардиологии при больнице
Они изучили данные 4557 случаев внезапной остановки сердца. Из них лишь 34 произошли во время секса, или в течение часа после его завершения, причем в 32 случаях — у мужчин.
По словам Сумита Чугха из Института кардиологии
Его результаты были представлены на съезде Американской ассоциации кардиологии.
Обычно в случае внезапного прекращения эффективной деятельности сердца человек быстро теряет сознание и перестает дышать. Без наружного массажа сердца и искусственного дыхания смертельный исход практически неизбежен.
Этим внезапная остановка отличается от инфаркта, причина которого — недостаточное кровоснабжение сердца.
О том, что сексуальная активность может привести к инфаркту, было известно давно, но до сих пор не было известно о связи между сексом и внезапной остановкой сердца.
Сумит Чугх и его коллеги изучили истории болезни взрослых пациентов, переживших остановку сердца (или скончавшихся от нее), в городе Портленд, штат Орегон. Все случаи были зарегистрированы между 2002 и 2015 годами.
Лишь менее 1% случаев остановки сердца были связаны с сексуальной активностью. В подавляющем большинстве из них речь шла о мужчинах среднего возраста, афроамериканского происхождения, ранее уже страдавших от
Исследователи также обнаружили, что
По словам доктора Чугха, «эти данные указывают, насколько важно обучать население приемам
Согласно результатам другого исследования, технике
Британский фонд British Heart Foundation рекомендует воздерживаться от секса в течение полугода после операции на сердце или после инфаркта.