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14:50 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

18 ноября в Казани состоится ярмарка вакансий

Соискателям окажут консультации, в том числе по профобучению.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 13 ноября). Центр занятости населения Казани приглашает всех желающих на ярмарку вакансий, которая состоится 18 ноября.

В работе ярмарки примут участие более 20 работодателей. Посетители получат консультации специалистов, в том числе по профобучению. Женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, и пенсионерам предоставляется возможность участия в дополнительных профессиональных программах обучения.

Ярмарка пройдет в ТРЦ «Южный» по адресу: проспект Победы, 91 (2 этаж, рядом с детской площадкой) с 11.00 до 15.30, сообщает Центр занятости Казани.

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18 ноября в Казани состоится ярмарка вакансий
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