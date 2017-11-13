18 ноября в Казани состоится ярмарка вакансий
Соискателям окажут консультации, в том числе по профобучению.
Соискателям окажут консультации, в том числе по профобучению.
(Город Казань KZN.RU, 13 ноября). Центр занятости населения Казани приглашает всех желающих на ярмарку вакансий, которая состоится 18 ноября.
В работе ярмарки примут участие более 20 работодателей. Посетители получат консультации специалистов, в том числе по профобучению. Женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, и пенсионерам предоставляется возможность участия в дополнительных профессиональных программах обучения.
Ярмарка пройдет в ТРЦ «Южный» по адресу: проспект Победы, 91 (2 этаж, рядом с детской площадкой) с 11.00 до 15.30, сообщает Центр занятости Казани.