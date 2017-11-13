18 ноября в Казани состоится ярмарка вакансий

В работе ярмарки примут участие более 20 работодателей. Посетители получат консультации специалистов, в том числе по профобучению. Женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, и пенсионерам предоставляется возможность участия в дополнительных профессиональных программах обучения.