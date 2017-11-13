Фестиваль «Горьковская елка» пройдет в Нижнем Новгороде на трех площадках

Источник: Аргументы и факты

«Горьковские Ёлки» пройдут в Нижнем Новгороде на трех площадках. Об этом рассказала директор Департамента культуры Нижнего Новгорода Наталья Суханова на своей странице в сети «Фейсбук».

«В этом году в преддверии знаменательной даты — 150 летия со дня рождения великого Максима Горького — мы продолжаем возобновлять традицию Горьковских ёлок, возникшую благодаря писателю-соотечественнику. Отличительной чертой Горьковских ёлок всегда была благотворительность: для гостей устраивали чаепитие с калачами и пряниками, а бездомным раздавали тёплые вещи», — напоминают организаторы.

В прошлом году на территории фестиваля располагались новогодняя ярмарка, зона фудкорта, творческие мастерские, резиденция Деда Мороза, детский комплекс и сцена для выступления артистов. За две недели состоялось около 70 мастер-классов для детей и взрослых, было открыто 16 фотозон.

В этом году с 16 декабря по 7 января елка будет работать на территории гостиничного комплекса Гранд-Отель «Ока», с 23 декабря по 7 января — на площадь Минина и Пожарского (31 декабря жителей и гостей города здесь ждет праздник «Новогодняя ночь»), с 17 декабря по 22 января — в Сормовском парке.