Фестиваль «Горьковская елка» пройдет в Нижнем Новгороде на трех площадках
В прошлом году главный городской новогодний праздник посетили более 60 тысяч человек.
В прошлом году главный городской новогодний праздник посетили более 60 тысяч человек.
«Горьковские Ёлки» пройдут в Нижнем Новгороде на трех площадках. Об этом рассказала директор Департамента культуры Нижнего Новгорода Наталья Суханова на своей странице в сети «Фейсбук».
«В этом году в преддверии знаменательной даты — 150 летия со дня рождения великого Максима Горького — мы продолжаем возобновлять традицию Горьковских ёлок, возникшую благодаря
В прошлом году на территории фестиваля располагались новогодняя ярмарка, зона фудкорта, творческие мастерские, резиденция Деда Мороза, детский комплекс и сцена для выступления артистов. За две недели состоялось около 70
В этом году с 16 декабря по 7 января елка будет работать на территории гостиничного комплекса
Вход на елки свободный.