В Перми заработает пункт обогрева для людей в сложной ситуации

Пункт представляет из себя армейскую палатку. Площадь 60 кв. м. позволит обогреть и накормить одновременно почти 60 человек. В пункте также есть мобильные душевые кабины и санитарные бачки, пояснили министерстве социального развития.

Люди, поступившие в пункт обогрева, получат защиту от непогоды, горячую пищу, неотложную медицинскую помощь.