Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Умер 37-летний замглавы "дочки" "Газпрома" Сергей Филь
Туристка из Европы погибла из-за желания сделать красивое фото
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
«Салават» Вестерлунда начнет победную серию. Анонс дня в КХЛ
В ручном режиме. Какой компромат остался у Родченкова на Россию?
Светлана Лобода в нелепом платье-сетке пришла на премию (фото)
45-летняя Дженнифер Гарнер в белом платье блистала на вечере
СМИ: бывшая жена подаёт в суд на Марата Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
16:34 (мск), источник: NewsKo

В Перми заработает пункт обогрева для людей в сложной ситуации

1 декабря в Перми начнет работать пункт обогрева — мобильный центр необходимой помощи для людей в сложной жизненной ситуации.

Пункт представляет из себя армейскую палатку. Площадь 60 кв. м. позволит обогреть и накормить одновременно почти 60 человек. В пункте также есть мобильные душевые кабины и санитарные бачки, пояснили министерстве социального развития.

Люди, поступившие в пункт обогрева, получат защиту от непогоды, горячую пищу, неотложную медицинскую помощь.

Им будет представлена информация о центре социальной адаптации города Перми и об общественных организациях, помогающих людям в трудной жизненной ситуации. Пункт будет работать до 28 февраля по адресу Полевая, 2.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Венгерская доска
Жертвами землетрясения в Иране стали более 300 человек
Евросоюз ввел оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы
Почему Сечин не явился в суд: версии судьи и «Роснефти»
Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран АСЕАН
В Госдуме открылся супермаркет
Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск
При обрушении на стройке в Саранске погибли два человека
Спорт
«Салават» Вестерлунда начнет победную серию. Анонс дня в КХЛ «Витязь» испытает новичков в матче с «Сочи», а минчане уступят «Ак Барсу»
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь