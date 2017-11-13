В Перми заработает пункт обогрева для людей в сложной ситуации
1 декабря в Перми начнет работать пункт обогрева — мобильный центр необходимой помощи для людей в сложной жизненной ситуации.
1 декабря в Перми начнет работать пункт обогрева — мобильный центр необходимой помощи для людей в сложной жизненной ситуации.
Пункт представляет из себя армейскую палатку. Площадь 60 кв. м. позволит обогреть и накормить одновременно почти 60 человек. В пункте также есть мобильные душевые кабины и санитарные бачки, пояснили министерстве социального развития.
Люди, поступившие в пункт обогрева, получат защиту от непогоды, горячую пищу, неотложную медицинскую помощь.
Им будет представлена информация о центре социальной адаптации города Перми и об общественных организациях, помогающих людям в трудной жизненной ситуации. Пункт будет работать до 28 февраля по адресу Полевая, 2.