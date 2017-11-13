Благотворительный «Теплый забег» поддержало более четырех тысяч пермяков

На три дистанции вышли более тысячи бегунов и почти три тысячи болельщиков. Среди участников были представители образовательных, культурных и спортивных заведений, промышленных предприятий региона и просто неравнодушные жители региона. В командном зачете участвовали 43 корпоративные команды. Самой младшей участнице забега — 9 месяцев, а самому старшему участнику — 70 лет.



Первыми на старт вышли дети — всего их было 200, в том числе более 20 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Примечательно, что в соревнованиях принял участие ребенок с аппаратом искусственной вентиляции легких. Преодолеть дистанцию им помогли известные пермяки и волонтеры.

По предварительным данным, участники забега собрали более 650 тысяч рублей, которые будут направлены на помощь больным детям. Как пояснил учредитель и координатор благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев, число участников и объем собранных средств — рекордные для Пермского края.



«Точная сумма вырученных средств будет известна на следующей неделе, и мы, разумеется, представим подробный отчет о том, кому эти деньги смогли помочь. Чтобы каждый человек, принявший участие в “Теплом забеге”, смог своими глазами увидеть, какое чудо мы все вместе смогли совершить», — отметил Дмитрий Жебелев.



Организаторами благотворительного забега выступили фонд помощи детям «Дедморозим» и АНО Центр организации спортивных мероприятий «Пермский марафон» при поддержке генерального партнера — Пермского филиала Группы «Т Плюс». Энергетики «Т Плюс» выставили одну из самых многочисленных команд, которую вели директор Пермского филиала Антон Трифонов и исполнительный директор «Т Плюс» Роман Нижанковский. К слову, самая маленькая участница забега представляла как раз команду «Т Плюс».



«Всех нас объединило одно желание — помочь детям — подопечным фонда “Дедморозим”. Это здорово, что у нас есть возможность согревать людей не только теплом, но и добрыми делами!», — подчеркнул Антон Трифонов.