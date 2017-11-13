Российские школьники и студенты взяли треть всех медалей на Всемирной олимпиаде роботов
Команда российских робототехников взяла треть всех медалей на соревнованиях World Robot Olympiad 2017.
Команда российских робототехников взяла треть всех медалей на соревнованиях World Robot Olympiad 2017.
Сборная получила победу в основной категории в старшей и средней возрастной группе; в младшей возрастной группе участники из России заняли все призовые места. Об этом сообщается в
Всемирная олимпиада проводится каждый год, начиная с 2004 года, в ней принимают участие школьники и студенты со всего мира. Она представляет собой соревнования LEGO
Олимпиада WRO 2017 года проходила в
Подготовка российских команд проходила в Университете Иннополис, который находится в одноименном городе в республике Татарстан. Университет Иннополис проводит Всероссийскую Робототехническую Олимпиаду и готовит сборную России ко Всемирной олимпиаде роботов с 2015 года. В прошлом году российские робототехники привезли из Индии 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. В 2018 году финал WRO пройдёт в Таиланде.
Это уже не первая победа российской команды на соревнованиях в области робототехники. Летом команда из Дальневосточного федерального университета и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН заняла второе место на международных соревнованиях подводных роботов.
Кристина Уласович