Российские школьники и студенты взяли треть всех медалей на Всемирной олимпиаде роботов

Источник: AFP 2017

Сборная получила победу в основной категории в старшей и средней возрастной группе; в младшей возрастной группе участники из России заняли все призовые места. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию N+1.

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Всемирная олимпиада проводится каждый год, начиная с 2004 года, в ней принимают участие школьники и студенты со всего мира. Она представляет собой соревнования LEGO Mindstorms-роботов в трех разных категориях: основная, творческая и робофутбол. В основной и творческой категории участникам дается задание, которое они должны выполнить. Для футбольного матча команда должна подготовить двух автономно работающих роботов — нападающего и вратаря, которые сразятся с роботами противника на специальном поле, используя специальный мяч с инфракрасными метками.

Олимпиада WRO 2017 года проходила в Сан-Хосе, Коста-Рика. За первенство поборолись 392 команды из 53 стран. На соревнованиях Россию представлял 41 робототехник из 10 регионов страны. Кроме победы в основной категории, команда россиян также получила два золота в творческой категории в старшей и средней возрастной группе. Команда Fixies второй год подряд получает бронзу в футболе роботов. Всего россияне получили 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bbbi5jaHfdx/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ЛИГА РОБОТОВ Робототехника (@liga_robotov_krsk)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-13T09:28:20+00:00">Ноя 13 2017 в 1:28 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Подготовка российских команд проходила в Университете Иннополис, который находится в одноименном городе в республике Татарстан. Университет Иннополис проводит Всероссийскую Робототехническую Олимпиаду и готовит сборную России ко Всемирной олимпиаде роботов с 2015 года. В прошлом году российские робототехники привезли из Индии 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. В 2018 году финал WRO пройдёт в Таиланде.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BbZ1IBxB_wm/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от MUNN (@listentomunn)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-12T17:33:09+00:00">Ноя 12 2017 в 9:33 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это уже не первая победа российской команды на соревнованиях в области робототехники. Летом команда из Дальневосточного федерального университета и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН заняла второе место на международных соревнованиях подводных роботов.