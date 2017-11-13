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17:33 (мск), источник: N + 1

Российские школьники и студенты взяли треть всех медалей на Всемирной олимпиаде роботов

Команда российских робототехников взяла треть всех медалей на соревнованиях World Robot Olympiad 2017.

Источник: AFP 2017

Сборная получила победу в основной категории в старшей и средней возрастной группе; в младшей возрастной группе участники из России заняли все призовые места. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию N+1.

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Всемирная олимпиада проводится каждый год, начиная с 2004 года, в ней принимают участие школьники и студенты со всего мира. Она представляет собой соревнования LEGO Mindstorms-роботов в трех разных категориях: основная, творческая и робофутбол. В основной и творческой категории участникам дается задание, которое они должны выполнить. Для футбольного матча команда должна подготовить двух автономно работающих роботов — нападающего и вратаря, которые сразятся с роботами противника на специальном поле, используя специальный мяч с инфракрасными метками.

Олимпиада WRO 2017 года проходила в Сан-Хосе, Коста-Рика. За первенство поборолись 392 команды из 53 стран. На соревнованиях Россию представлял 41 робототехник из 10 регионов страны. Кроме победы в основной категории, команда россиян также получила два золота в творческой категории в старшей и средней возрастной группе. Команда Fixies второй год подряд получает бронзу в футболе роботов. Всего россияне получили 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали.

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Подготовка российских команд проходила в Университете Иннополис, который находится в одноименном городе в республике Татарстан. Университет Иннополис проводит Всероссийскую Робототехническую Олимпиаду и готовит сборную России ко Всемирной олимпиаде роботов с 2015 года. В прошлом году российские робототехники привезли из Индии 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. В 2018 году финал WRO пройдёт в Таиланде.

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Это уже не первая победа российской команды на соревнованиях в области робототехники. Летом команда из Дальневосточного федерального университета и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН заняла второе место на международных соревнованиях подводных роботов.

Кристина Уласович

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