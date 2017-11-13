Ученые заявили об исчезновении пятен на обращенной к Земле стороне Солнца

Источник: NASA

«Есть ли сейчас пятна на обратной стороне Солнца, сказать трудно, но исходя из фотографий Солнца две недели назад, когда эта сторона была обращена к Земле, пятна отсутствуют и там. Тем самым, наша звезда сейчас очень близка по внешнему виду к идеальному объекту, без каких-либо “недостатков”, каким его и представляли люди до начала 17 века», — отмечают ученые.

Число пятен на Солнце является главным параметром, по которому измеряется 11-летний солнечный цикл, история которого насчитывает уже почти 270 лет. Раз в 11 лет число пятен достигает максимума, а примерно посередине между этими пиками снижается до наименьшего значения, называемого солнечным минимумом.

Природа этих изменений оставалась непонятной на протяжении почти 200 лет, и лишь в середине XX века было установлено, что с шагом 11 лет меняется магнитное поле Солнца (поочередно усиливается и ослабляется).

Так как пятна образуются в областях сильного поля, то в моменты максимальной напряженности поля достигает максимума и число пятен. Магнитная и связанная с ней электрическая энергия Солнца являются основным «топливом» для солнечной активности (солнечные вспышки и выбросы вещества имеют в своей основе электрическую и магнитную природу). По этой причине в годы максимума солнечного цикла растет и «взрывная» активность Солнца. В годы минимума она, напротив, затухает.

Исходя из картины, которую мы наблюдаем сейчас, Солнце неотвратимо движется к очередному минимуму, который будет достигнут в конце 2018 — первой половине 2019 годов. На этом пути на Солнце сначала должны полностью исчезнуть сложные группы пятен и связанные с ними солнечные вспышки, что, похоже, уже произошло. Затем в короне Солнца постепенно начинают всплывать новые потоки магнитного поля, появляются первые пятна, и маховик солнечного цикла начинает новый 11-летний оборот.

В настоящий момент Солнце начало входить в третий этап, характеризующийся постепенным исчезновением пятен. На этом этапе все еще на короткое время могут появляться отдельные пятна и даже происходить слабые вспышки, но это является лишь последними угасающими всплесками активности. Окончательное исчезновение пятен с Солнца может произойти уже в течение 2−3 ближайших месяцев.

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Опасения о том, выйдет ли Солнце из очередного минимума, и не произойдет ли сбой, в ходе которого оно останется в нем, высказываются при приближении каждого солнечного минимума.

За последние 200 лет, однако, повторений ситуации с минимумом Маундера (периодом долговременного уменьшения числа солнечных пятен, с середины 17-го до начала 18-го веков) не было.