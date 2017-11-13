Фотограф Люпиты Нионго извинился за фотошоп

«У меня было время поразмышлять над моим вкладом в инцидент с журналом Grazia и госпожой Нионго. Теперь я понимаю, что это была невероятно огромная ошибка с моей стороны, и я хотел бы принести свои извинения госпоже Нионго и другим людям, которых я оскорбил», — заявил Ан Ле. «Поскольку я и сам иммигрант, мой долг — ратовать за то, чтобы в индустрии красоты было представлено разнообразие», — добавил он.