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16:09 (мск), источник: Газета.Ру

Фотограф Люпиты Нионго извинился за фотошоп

Фотограф, отретушированный снимок которого возмутил Люпиту Нионго, принес свои извинения, сообщает The Telegraph.

Фотограф, отретушированный снимок которого возмутил Люпиту Нионго, принес свои извинения, сообщает The Telegraph.

Автор фотографии для обложки журнала Grazia, нью-йоркский фотограф вьетнамского происхождения Ан Ле заявил, что он «глубоко сожалеет» о том, что отредактировал прическу актрисы, разгладив ее волосы.

«У меня было время поразмышлять над моим вкладом в инцидент с журналом Grazia и госпожой Нионго. Теперь я понимаю, что это была невероятно огромная ошибка с моей стороны, и я хотел бы принести свои извинения госпоже Нионго и другим людям, которых я оскорбил», — заявил Ан Ле. «Поскольку я и сам иммигрант, мой долг — ратовать за то, чтобы в индустрии красоты было представлено разнообразие», — добавил он.

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