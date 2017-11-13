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16:17 (мск), источник: АиФ Калининград

Энергетики предупредили калининградцев о необходимости сменить счетчики

«Янтарьэнергосбыт» предупредил калининградцев о необходимости сменить индивидуальные приборы учёта. На данный момент в этом нуждается более 22 тысяч счетчиков.

Замена счётчиков — обязанность жильцов. Если у прибора истёк срок эксплуатации или поверки, то, в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг», плату за электроэнергию рассчитают по нормативам с применением повышающего коэффициента. В этом случае потребитель рискует существенно переплатить.

Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо своевременно поверить счётчик. Если класс его точности равен 2,5 и срок его эксплуатации истек, такой прибор необходимо заменить.

Срок поверки указан на пломбе, которая находится на корпусе счётчика. Римская цифра означает квартал, с обратной стороны — год (например, если год 1991, то отображены последние две цифры 91), то есть с этой даты необходимо отсчитать межповерочный интервал, который зависит от типа счётчика. C 2017 года на пломбах указывают только год поверки. Для однофазных индукционных приборов учёта интервал составляет 16 лет.

Отметим, что опломбировкой счётчика могут заниматься только специалисты ОАО «Янтарьэнергосбыт», сетевой компании или жилищной организации, обслуживающей многоквартирный дом. Не ведитесь на рекламные листовки, которые разбрасывают в домах.

Узнать, пора ли менять или поверять счётчик, можно в контакт-центре по тел. 605−885.

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