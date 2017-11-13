Красноярские маршрутки поедут быстрее к 2020 году

Красноярские чиновники планируют, что к 2020 году скорость движения городского общественного транспорта увеличится на 2% — до 20,3 километров в час.

Сейчас красноярские автобусы ездят со средней скоростью 19,9 км/ч. Этот показатель непрерывно падает с 2012 года — раньше скорость достигала 20,7 км/ч.

Чиновники связывают падение скорости общественного транспорта с увеличением количества личных автомобилей. Также, по мнению составителей программы, на скорость городского общественного транспорта повлиял дорожный ремонт. В 2017 году ремонтировали основные городские магистрали, и красноярцы жаловались на то, что много времени простаивают в пробках.

В 2018 году масштабный ремонт дорог в городе продолжится, поэтому скорость общественного транспорта не вырастет. Чиновники ожидают, что быстрее красноярские маршрутки поедут в 2019 году, когда будет завершен ремонт центральным улиц и закончат строить съезд с 4-го моста на ул. Волочаевскую.