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16:02 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские маршрутки поедут быстрее к 2020 году

Сейчас средняя скорость городских автобусов составляет всего 19,9 км/ч.

Красноярские чиновники планируют, что к 2020 году скорость движения городского общественного транспорта увеличится на 2% — до 20,3 километров в час.

Сейчас красноярские автобусы ездят со средней скоростью 19,9 км/ч. Этот показатель непрерывно падает с 2012 года — раньше скорость достигала 20,7 км/ч.

Чиновники связывают падение скорости общественного транспорта с увеличением количества личных автомобилей. Также, по мнению составителей программы, на скорость городского общественного транспорта повлиял дорожный ремонт. В 2017 году ремонтировали основные городские магистрали, и красноярцы жаловались на то, что много времени простаивают в пробках.

В 2018 году масштабный ремонт дорог в городе продолжится, поэтому скорость общественного транспорта не вырастет. Чиновники ожидают, что быстрее красноярские маршрутки поедут в 2019 году, когда будет завершен ремонт центральным улиц и закончат строить съезд с 4-го моста на ул. Волочаевскую.

По мнению чиновников, в Красноярске необходимо вводить выделенные полосы для общественного транспорта, чтобы его скорость движения увеличивалась.

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