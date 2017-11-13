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16:09 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске на сутки продлили НМУ

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в южноуральской столице до вечера 14 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в нижнем слое атмосферы, продлены в Челябинске до 19 часов 14 ноября, сообщает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение Челябинского Гидрометцентра.

НМУ 1 степени опасности продлены и в нескольких южноуральских городах — Карабаше, Коркино, Сатке и Магнитогорске. Добавим, что в Челябинске в субботу, 11 ноября, установилась безветренная погода, но НМУ были объявлены только 12 ноября. За выходные в областную экологическую приемную поступило более 150 жалоб челябинцев. МЧС сообщило о превышении уровня формальдегида в южноуральской столице.

Завтра, 14 ноября в регионе сохранится безветренная погода, что способствует накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Гражданам в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды и отдавать предпочтение кисломолочной продукции. Во время активных физических упражнений легкие работают в усиленном режиме, поэтому при задымленности лучше отказаться от лишних нагрузок. Настоятельно рекомендуется не употреблять спиртное. В случае постоянного кашля и бессонницы нужно срочно обратиться к врачу. Рекомендуется также отказаться от автомобиля и пользоваться общественным транспортом.

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