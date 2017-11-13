В Челябинске на сутки продлили НМУ

НМУ 1 степени опасности продлены и в нескольких южноуральских городах — Карабаше, Коркино, Сатке и Магнитогорске. Добавим, что в Челябинске в субботу, 11 ноября, установилась безветренная погода, но НМУ были объявлены только 12 ноября. За выходные в областную экологическую приемную поступило более 150 жалоб челябинцев. МЧС сообщило о превышении уровня формальдегида в южноуральской столице.

Завтра, 14 ноября в регионе сохранится безветренная погода, что способствует накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Гражданам в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды и отдавать предпочтение кисломолочной продукции. Во время активных физических упражнений легкие работают в усиленном режиме, поэтому при задымленности лучше отказаться от лишних нагрузок. Настоятельно рекомендуется не употреблять спиртное. В случае постоянного кашля и бессонницы нужно срочно обратиться к врачу. Рекомендуется также отказаться от автомобиля и пользоваться общественным транспортом.