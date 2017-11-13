Ветеран ищет волгоградца, спасшего его от гибели под колесами поезда

«Возвращаясь домой, я упал на рельсы. Предпринял несколько попыток встать, но у меня ничего не получилось. Смотрю, к станции подходит поезд, и я понимаю, что это верная гибель, в тот момент перед глазами пролетела вся жизнь. Но вдруг ко мне на встречу побежал молодой человек в форме. Он буквально за считанные секунды подхватил меня и вывел с рельс, тем самым он спас мне жизнь. Если бы не он, я бы просто погиб под колесами поезда», — рассказал ветеран.