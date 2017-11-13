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16:24 (мск), источник: АиФ Волгоград

Ветеран ищет волгоградца, спасшего его от гибели под колесами поезда

92-летний ветеран Великой Отечественной войны Петр Фролов пытается найти мужчину, который не дал пенсионеру угодить под колеса поезда в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» молодой общественник Александр Хабаров, пенсионер хочет поблагодарить спасителя.

По словам ветерана, трагедия с ним чуть не случилась 31 мая на железнодорожной станции «Сарепта».

«Возвращаясь домой, я упал на рельсы. Предпринял несколько попыток встать, но у меня ничего не получилось. Смотрю, к станции подходит поезд, и я понимаю, что это верная гибель, в тот момент перед глазами пролетела вся жизнь. Но вдруг ко мне на встречу побежал молодой человек в форме. Он буквально за считанные секунды подхватил меня и вывел с рельс, тем самым он спас мне жизнь. Если бы не он, я бы просто погиб под колесами поезда», — рассказал ветеран.

По словам Петра Фролова, он пытался узнать у своего спасителя имя, однако, тот не стал его говорить.

«Мне хочется его отыскать, чтобы у меня появилась возможность поблагодарить», — отмечает благодарный ветеран.

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