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16:08 (мск), источник: РБК

Власти Москвы объяснили проблемы выхода с «Лужников» спецификой стадиона

В мэрии отметили, что покидающие стадион люди хоть и «медленно, но двигались». Болельщики раскритиковали организацию матча Россия-Аргентина на главном стадионе ЧМ-2018. Виталий Мутко извинился за возникшие «неудобства».

Долго ждать возможности покинуть трибуны «Лужников», где 11 ноября прошел товарищеский матч футбольных сборных России и Аргентины, зрителям пришлось из-за «специфики устройства стадиона», полагает руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

«Учитывая специфику обновленного стадиона и размещения болельщиков, вывод людей был организован не традиционно секторами, а ярусами — сначала из нижнего, затем из верхнего. Разделялись потоки, люди медленно, но двигались», — сказал Черников (цитата по «Интерфаксу»).

Дополнительные сложности, по словам чиновника, возникли из-за ремонта одного из выходов станции метро «Спортивная».

«Нужно было активнее направлять зрителей к станции метро “Фрунзенская”. Хотя людей и призывали к этому, они предпочитали стоять в очереди к ближней станции», — сказал Черников.

По его словам, при проведении на «Лужниках» новых матчей необходимо будет увеличить количество автобусов, доставляющих зрителей от стадиона до станций метро.

В то же время Черников подчеркнул, что безопасность побывавших на матче зрителей «была обеспечена на достойном уровне», а выявленные недочеты пообещал проанализировать.

Поединок сборных, закончившийся поражением россиян со счетом 0:1, стал первым официальным матчем на стадионе «Лужники» после завершения его реконструкции. После завершения матча многие зрители жаловались на то, что были вынуждены в промозглую погоду около часа после завершения игры оставаться на трибунах, а потом медленно, еще около часа, добираться пешком до станций метро.

Верхний ярус с женщинами и детьми, их много на футболе, не выпускают уже добрых полчаса!!! Мы также будем делать и на чемпионате мира? Позорище!!! Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками!!! Жуткий холод!!! Дети плачут!!! Мамы и папы согревают детей своей одеждой!!! Нигде в мире такого нет!!! Да здравствует организация матча Россия-Аргентина!!! Репетиция удалась!!! Все для людей!
Дмитрий Губерниев
Телеведущий
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В пресс-службе Главного управления МВД по Москве, связали возникновение неудобств с проведением ремонтных работ на станции метро «Спортивная» и закрытием в связи с этим ближайшего к «Лужникам» вестибюля.

В МВД объяснили, что «необходимость поэтапного освобождения зрителями трибун спортивного комплекса и их организованного прохода к остановкам общественного транспорта продиктованы соображениями безопасности посетителей».

Председатель оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер Виталий Мутко заверил, что отзывы болельщиков о «проблемах с логистикой» на матче сборных России и Аргентины в «Лужниках» будут «изучены» и принес извинения «за неудобства, которые возникли после окончания встречи».

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