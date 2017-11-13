Власти Москвы объяснили проблемы выхода с «Лужников» спецификой стадиона
В мэрии отметили, что покидающие стадион люди хоть и «медленно, но двигались». Болельщики раскритиковали организацию матча
В мэрии отметили, что покидающие стадион люди хоть и «медленно, но двигались». Болельщики раскритиковали организацию матча
Долго ждать возможности покинуть трибуны «Лужников», где 11 ноября прошел товарищеский матч футбольных сборных России и Аргентины, зрителям пришлось
«Учитывая специфику обновленного стадиона и размещения болельщиков, вывод людей был организован не традиционно секторами, а ярусами — сначала из нижнего, затем из верхнего. Разделялись потоки, люди медленно, но двигались», — сказал Черников (цитата по «Интерфаксу»).
«Нужно было активнее направлять зрителей к станции метро “Фрунзенская”. Хотя людей и призывали к этому, они предпочитали стоять в очереди к ближней станции», — сказал Черников.
В то же время Черников подчеркнул, что безопасность побывавших на матче зрителей «была обеспечена на достойном уровне», а выявленные недочеты пообещал проанализировать.
Поединок сборных, закончившийся поражением россиян со счетом 0:1, стал первым официальным матчем на стадионе «Лужники» после завершения его реконструкции. После завершения матча многие зрители жаловались на то, что были вынуждены в промозглую погоду около часа после завершения игры оставаться на трибунах, а потом медленно, еще около часа, добираться пешком до станций метро.
Верхний ярус с женщинами и детьми, их много на футболе, не выпускают уже добрых полчаса!!! Мы также будем делать и на чемпионате мира? Позорище!!! Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками!!! Жуткий холод!!! Дети плачут!!! Мамы и папы согревают детей своей одеждой!!! Нигде в мире такого нет!!! Да здравствует организация матча Россия-Аргентина!!! Репетиция удалась!!! Все для людей!
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Председатель оргкомитета «Россия-2018»,