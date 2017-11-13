Власти Москвы объяснили проблемы выхода с «Лужников» спецификой стадиона

Долго ждать возможности покинуть трибуны «Лужников», где 11 ноября прошел товарищеский матч футбольных сборных России и Аргентины, зрителям пришлось из-за «специфики устройства стадиона», полагает руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

«Учитывая специфику обновленного стадиона и размещения болельщиков, вывод людей был организован не традиционно секторами, а ярусами — сначала из нижнего, затем из верхнего. Разделялись потоки, люди медленно, но двигались», — сказал Черников (цитата по «Интерфаксу»).

Дополнительные сложности, по словам чиновника, возникли из-за ремонта одного из выходов станции метро «Спортивная».

«Нужно было активнее направлять зрителей к станции метро “Фрунзенская”. Хотя людей и призывали к этому, они предпочитали стоять в очереди к ближней станции», — сказал Черников.

По его словам, при проведении на «Лужниках» новых матчей необходимо будет увеличить количество автобусов, доставляющих зрителей от стадиона до станций метро.

В то же время Черников подчеркнул, что безопасность побывавших на матче зрителей «была обеспечена на достойном уровне», а выявленные недочеты пообещал проанализировать.

Поединок сборных, закончившийся поражением россиян со счетом 0:1, стал первым официальным матчем на стадионе «Лужники» после завершения его реконструкции. После завершения матча многие зрители жаловались на то, что были вынуждены в промозглую погоду около часа после завершения игры оставаться на трибунах, а потом медленно, еще около часа, добираться пешком до станций метро.

Верхний ярус с женщинами и детьми, их много на футболе, не выпускают уже добрых полчаса!!! Мы также будем делать и на чемпионате мира? Позорище!!! Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками!!! Жуткий холод!!! Дети плачут!!! Мамы и папы согревают детей своей одеждой!!! Нигде в мире такого нет!!! Да здравствует организация матча Россия-Аргентина!!! Репетиция удалась!!! Все для людей! Дмитрий Губерниев Телеведущий

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbZpXg9nxST/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Друзья,мой блестящий друг @grushevskiymikhail четко сформулировал задачу для России на чемпионате мира по футболу 2018!!! Я присоединяюсь !!! Друзья ,наша задача на чемпионате мира -выйти из Лужников!!! Задача непростая,надо много работать !!! Но ,должны сдюжить!!!! Вперед,Россия!!! Верим!!!!⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️????????????????????? #выйтиизлужников #футбол #чемпионатмирапофутболу2018 #россияаргентина #лужники #биатлонсдмитриемгуберниевым</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-12T15:46:22+00:00">Ноя 12 2017 в 7:46 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве, связали возникновение неудобств с проведением ремонтных работ на станции метро «Спортивная» и закрытием в связи с этим ближайшего к «Лужникам» вестибюля.

В МВД объяснили, что «необходимость поэтапного освобождения зрителями трибун спортивного комплекса и их организованного прохода к остановкам общественного транспорта продиктованы соображениями безопасности посетителей».