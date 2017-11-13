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16:12 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске приняли новые Правила благоустройства

На заседании городского Собрания депутаты Магнитогорска проголосовали за изменения в документе о чистоте и порядке.

Источник: Uralpress.ru

Как пояснил председатель Собрания Александр Морозов, это связано с реализацией по всей стране партийного проекта «Городская среда».

В связи с этим, в новой редакции Правил благоустройства появились дополнительные главы. Например, об участии жителей в наведении порядка, о требованиях к состоянию общественных пространств, о доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Теперь все проекты муниципальных программ по благоустройству будут выноситься на общественное обсуждение, а граждане смогут принять участие, в том числе трудовое и финансовое, в этих процессах и контролировать ход работ.

Кроме того, были учтены предложения, поступившие в ходе публичных слушаний. Например, теперь не потребуется получать разрешение на обрезку деревьев для обеспечения видимости дорожных знаков, не оплачивается восстановительная стоимость деревьев, снесенных в зоне линий электро-, тепло-, газопередач для обеспечения их деятельности. А также при сносе аварийного дерева при чрезвычайной ситуации или угрозе причинения вреда теперь необходимо его сфотографировать до сноса.

Также Александр Морозов напомнил о том, что Законодательное Собрание приняло в первом чтении поправку магнитогорцев в областной закон об административных правонарушениях. Она касается установления новых штрафов за нарушения в ходе земляных работ.

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