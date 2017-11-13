В Казахстане могут разрешить не носить водительские права с собой

Источник: Tengrinews

«После совещания у Жумагалиева двинулась поправка в соответствующий закон об исключении необходимости ношения с собой водителями кучи бумажных документов (техпаспорт, водительские права, удостоверение личности, страховка, техосмотр) в городах, где повсеместно внедрен проект Е-Штрафы. То есть если внедрим проект везде, водителям носить с собой, кроме удостоверения, ничего не придется», — сообщил Багдат Мусин.

Проект Е-Штрафы — это когда протокол составляется на планшетном устройстве, распечатывается через мобильный термопринтер, подпись правонарушителя производится стилусом, а оплата — через мобильный POS-терминал.