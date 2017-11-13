В Казахстане могут разрешить не носить водительские права с собой
Казахстанским водителям в городах, где внедрен проект
Казахстанским водителям в городах, где внедрен проект
«После совещания у Жумагалиева двинулась поправка в соответствующий закон об исключении необходимости ношения с собой водителями кучи бумажных документов (техпаспорт, водительские права, удостоверение личности, страховка, техосмотр) в городах, где повсеместно внедрен проект
Проект
По данным Мусина, по стране работают порядка 200 экипажей полиции с такими планшетами (Астана, Караганда, Павлодар, Шымкент и другие города). Он отметил, что полицейские довольны процессом ведения административного производства, а граждане в свою очередь не затрачивают лишнего времени на оформление, оплату и снятие штрафов. «Сейчас наибольшая оснащенность есть в столице. В других регионах процедура оснащения необходимой техникой затянулась», — добавил Мусин.