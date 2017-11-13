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16:17 (мск), источник: Tengrinews

В Казахстане могут разрешить не носить водительские права с собой

Казахстанским водителям в городах, где внедрен проект Е-Штрафы, могут разрешить не носить с собой права и другие документы. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«После совещания у Жумагалиева двинулась поправка в соответствующий закон об исключении необходимости ношения с собой водителями кучи бумажных документов (техпаспорт, водительские права, удостоверение личности, страховка, техосмотр) в городах, где повсеместно внедрен проект Е-Штрафы. То есть если внедрим проект везде, водителям носить с собой, кроме удостоверения, ничего не придется», — сообщил Багдат Мусин.

Проект Е-Штрафы — это когда протокол составляется на планшетном устройстве, распечатывается через мобильный термопринтер, подпись правонарушителя производится стилусом, а оплата — через мобильный POS-терминал.

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По данным Мусина, по стране работают порядка 200 экипажей полиции с такими планшетами (Астана, Караганда, Павлодар, Шымкент и другие города). Он отметил, что полицейские довольны процессом ведения административного производства, а граждане в свою очередь не затрачивают лишнего времени на оформление, оплату и снятие штрафов. «Сейчас наибольшая оснащенность есть в столице. В других регионах процедура оснащения необходимой техникой затянулась», — добавил Мусин.

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