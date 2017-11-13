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17:47 (мск), источник: Югополис

На стадион ФК «Краснодар» 14 ноября пустят дополнительные троллейбусы

В связи с проведением футбольного мачта будет усилено троллейбусное сообщение стадиона «Краснодар» с центром города.

На маршруте № 11 «Центральный колхозный рынок — улица Восточно-Кругликовская» будут работать 5 троллейбусов. Время работы машин продлят с учётом времени окончания матча.

Кроме того, ориентировочно в 21.30 с конечной остановки «Улица Восточно-Кругликовская» отправятся дополнительные низкопольные троллейбусы по следующим трассам:

Стадион «Краснодар» — ул. Школьная — ул. Северная — ул. Октябрьская — ул. Мира — ул. Седина — ул. Ставропольская — ул. Трамвайная — ул. Мачуги — мкр. Гидростроителей (маршрут № 12).

Стадион «Краснодар» — ул. Школьная — ул. Северная — ул. Красная — ул. Шоссе Нефтяников — ул. Лузана — троллейбусное депо № 1 (маршрут № 13).

В течение дня по автобусному маршруту № 46 будут курсировать 2 низкопольных автобуса большой вместимости, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Напомним, матч между Аргентиной и Нигерией состоится 14 ноября на стадионе ФК «Краснодар». На товарищеском матче ожидают более 30 тысяч зрителей.

Как сообщал «Югополис», в официальном твиттере сборной Аргентины по футболу в субботу, 11 ноября появилось сообщение о том, что форвард Лионель Месси пропустит товарищескую игру против Нигерии в Краснодаре.

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