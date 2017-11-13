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17:49 (мск), источник: Вести Сочи

Сочи стал самым популярным городом на новогодние каникулы

В преддверии длинных новогодних каникул специалисты портала, специализирующегося на бронировании отелей и частных домов, подготовили топ-10 популярных направлений на внутреннем рынке.

Рейтинг возглавил Сочи. Затем следуют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Калининград и Кисловодск.

Средняя стоимость номера в Сочи в новогоднюю ночь составляет 5 тысяч рублей. Это высокая, но не самая большая цена в стране. В Москве эту сумму оценивают в 5 900 рублей.

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