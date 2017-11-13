Волгоградские студенты прошли школу парламентаризма

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Он стартовал 24 октября и вызвал большой интерес у волгоградского студенчества. Из 186 желающих на проект попали 50 счастливчиков. На протяжении трёх недель волгоградские студенты получали новые знания, которые позволят им развить навыки публичных выступлений и реализовать свои идеи в политической сфере.

Школа парламентаризма — это площадка для диалога между молодежью и властью. Лекции от общественных и политических деятелей, дебаты, деловые игры — все форматы встреч проходят динамично и оживлённо.

Как отметил координатор проекта в Волгоградской области — студент ВолгГТУ Богдан Литвинов, участники ВСШП получают много ключевых навыков, которые помогут им в жизни. В частности, навыки публичных выступлений и работы в команде.

Каждый из лекторов привносил в проект что-то новое. Так, заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков рассказал об устройстве законодательной и исполнительной властей в регионе. От него обучающиеся узнали, как организовано местное самоуправление в Российской Федерации — его регламентирует Федеральный N 131-ФЗ. Также замглавы Волгограда рассказал студентам как важна командная работа в любом деле.

Ещё одним спикером на проекте выступил первый заместитель главы города, руководитель региональной общественной приёмной Дмитрия Медведева — Владлен Колесников. Он буквально дал ребятам руководство к действию: посоветовал стремиться к красоте, подходить к своим начинаниям с эстетической точки зрения. Ещё одна важная рекомендация политика — правильно расставлять приоритеты.

— Отличительная черта лидера — умение самостоятельно принимать решения, — обратил внимание слушателей спикер.

Ещё один пункт на пути к успеху — самообразование: «Настраивайте себя учиться всю жизнь», — говорит Владлен Колесников.

Личным опытом со студентами поделился председатель комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Волгоградской областной думы Руслан Шарифов.

— В жизни не бывает мелочей, — отмечает политик, — надо просчитывать худшие варианты и пути их решения.

Депутат обратил внимание участников проекта, что учёба — это базис развития. По его словам очень важно делать инвестиции в личностный рост — это позволит стать успешным и интересным.

Ещё один совет, который Руслан Шарифов дал ребятам — уметь отпускать ситуацию. По его мнению, нельзя долго переживать неудачи, так как это ведёт к саморазрушению.

Ещё одна важная рекомендация от Руслана Шарифова — заниматься активными видами спорта, потому что лучший отдых — смена вида деятельности.

Высшая студенческая школа парламентаризма подарила своим участникам уникальную возможность перенять опыт у волгоградских политиков. В том числе, ребята познакомились с председателем комитета Волгоградской городской думы по молодежной политике, спорту, туризму и подготовке к чемпионату мира по футболу Дмитрием Федюшкиным. По его словам, молодёжь активно вовлекается в политику, привносит свежие решения. В ходе встречи студенты узнали, что в Волгограде открывается всё больше секций и спортивных школ для детей. И хоть не все дети станут чемпионами и рекордсменами, но спорт необходим для гармоничного развития личности.

На образовательной площадке, в формате свободной дискуссии, участники проекта встретились с заместителем председателя профсоюзной организации ВолгГТУ Станиславом Куликовым, региональным руководителем Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Анастасией Шейкиной и председателем АСО России в Волгоградской области Максимом Пшеницыным. Темой встречи было — «Молодёжные лидеры: становление, возможности, трудности». Участникам проекта рассказали о профсоюзных организациях, форумах, грантах, проектах, стартапах и современных технологиях.

Не могла «Школа парламентаризма» обойтись без интернационального диалога. В преддверии Дня народного единства участники проекта познакомились с молодёжными лидерами из разных стран. Встреча состоялась в форме открытой беседы. Гостями встречи стали председатель Ассоциации иностранных студентов в Волгограде Ахмад Насари, представитель африканских студентов Джонах Эгига, студентка из Туркменистана Дженнет Агаева и студентка из Хорватии Эвелина Малекоци.

Иностранные студенты рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись в России, поделились эмоциями и впечатлениями. По их словам, Волгоград — гостеприимный город. Российские студенты активно помогали им адаптироваться в чужой стране. Стоит отметить, что не было проблемы языкового барьера. Гости отлично владеют русским языком.

А как же научиться работать в команде и принимать решения сообща? Чтобы развить эти навыки студентам был предложен кейс «Создание идеального государства». Все участники окунулись в мир внешнеполитических процессов. Каждый почувствовал себя невероятно важной частью целого механизма.

Примечательно, что проект интересен не только студентам гуманитарных специальностей, среди участников — будущие химики, врачи и программисты.