Волгоградские студенты прошли школу парламентаризма
В Волгограде завершился второй этап федерального
В Волгограде завершился второй этап федерального
Он стартовал 24 октября и вызвал большой интерес у волгоградского студенчества. Из 186 желающих на проект попали 50 счастливчиков. На протяжении трёх недель волгоградские студенты получали новые знания, которые позволят им развить навыки публичных выступлений и реализовать свои идеи в политической сфере.
Школа парламентаризма — это площадка для диалога между молодежью и властью. Лекции от общественных и политических деятелей, дебаты, деловые игры — все форматы встреч проходят динамично и оживлённо.
Как отметил координатор проекта в Волгоградской области — студент ВолгГТУ Богдан Литвинов, участники ВСШП получают много ключевых навыков, которые помогут им в жизни. В частности, навыки публичных выступлений и работы в команде.
Каждый из лекторов привносил в проект
Ещё одним спикером на проекте выступил первый заместитель главы города, руководитель региональной общественной приёмной Дмитрия Медведева — Владлен Колесников. Он буквально дал ребятам руководство к действию: посоветовал стремиться к красоте, подходить к своим начинаниям с эстетической точки зрения. Ещё одна важная рекомендация политика — правильно расставлять приоритеты.
— Отличительная черта лидера — умение самостоятельно принимать решения, — обратил внимание слушателей спикер.
Ещё один пункт на пути к успеху — самообразование: «Настраивайте себя учиться всю жизнь», — говорит Владлен Колесников.
— В жизни не бывает мелочей, — отмечает политик, — надо просчитывать худшие варианты и пути их решения.
Депутат обратил внимание участников проекта, что учёба — это базис развития. По его словам очень важно делать инвестиции в личностный рост — это позволит стать успешным и интересным.
Ещё один совет, который Руслан Шарифов дал ребятам — уметь отпускать ситуацию. По его мнению, нельзя долго переживать неудачи, так как это ведёт к саморазрушению.
Ещё одна важная рекомендация от Руслана Шарифова — заниматься активными видами спорта, потому что лучший отдых — смена вида деятельности.
Высшая студенческая школа парламентаризма подарила своим участникам уникальную возможность перенять опыт у волгоградских политиков. В том числе, ребята познакомились с председателем комитета Волгоградской городской думы по молодежной политике, спорту, туризму и подготовке к чемпионату мира по футболу Дмитрием Федюшкиным. По его словам, молодёжь активно вовлекается в политику, привносит свежие решения. В ходе встречи студенты узнали, что в Волгограде открывается всё больше секций и спортивных школ для детей. И хоть не все дети станут чемпионами и рекордсменами, но спорт необходим для гармоничного развития личности.
На образовательной площадке, в формате свободной дискуссии, участники проекта встретились с заместителем председателя профсоюзной организации ВолгГТУ Станиславом Куликовым, региональным руководителем Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Анастасией Шейкиной и председателем АСО России в Волгоградской области Максимом Пшеницыным. Темой встречи было — «Молодёжные лидеры: становление, возможности, трудности». Участникам проекта рассказали о профсоюзных организациях, форумах, грантах, проектах, стартапах и современных технологиях.
Не могла «Школа парламентаризма» обойтись без интернационального диалога. В преддверии Дня народного единства участники проекта познакомились с молодёжными лидерами из разных стран. Встреча состоялась в форме открытой беседы. Гостями встречи стали председатель Ассоциации иностранных студентов в Волгограде Ахмад Насари, представитель африканских студентов Джонах Эгига, студентка из Туркменистана Дженнет Агаева и студентка из Хорватии Эвелина Малекоци.
А как же научиться работать в команде и принимать решения сообща? Чтобы развить эти навыки студентам был предложен кейс «Создание идеального государства». Все участники окунулись в мир внешнеполитических процессов. Каждый почувствовал себя невероятно важной частью целого механизма.
Примечательно, что проект интересен не только студентам гуманитарных специальностей, среди участников — будущие химики, врачи и программисты.
— Проект для меня интересен и значим. В своей будущей профессии у меня есть возможность быть полезным обществу в качестве врача. Проект даёт мне возможность стать активным участником политической жизни, и те знания, которые я получу, помогут мне в дальнейшем улучшить качество жизни наших граждан, — поделился своими впечатлениями участник второго сезона проекта Илья Летин.