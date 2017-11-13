В Госдуме открылся супермаркет
Подобный формат торговли реализован в нижней палате парламента впервые.
Подобный формат торговли реализован в нижней палате парламента впервые.
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — В Государственной думе Российской Федерации открылся супермаркет, новая форма реализации товара предлагает широкий ассортимент готовых продуктов и полуфабрикатов, передает парламентский корреспондент «Интерфакса».
Подобный формат торговли реализован в здании нижней палаты парламента на Охотном ряду впервые, уточняет корреспондент, при этом в ассортименте есть и продовольственные, и промышленные товары.
Супермаркет открыт на месте бывшего отделения кулинарии. Теперь товары, как это бывает в супермаркетах, разложены на полках и покупатели могут самостоятельно их выбирать и рассчитываться на кассе.
Ранее депутаты и работники аппаратов нижней палаты парламента высказывали недовольство в связи с тем, что в Госдуме нельзя купить самое необходимое.