В Госдуме открылся супермаркет

Источник: Интерфакс

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — В Го­су­дарст­вен­ной думе Российской Федерации открылся супермаркет, новая форма реализации товара предлагает широкий ассортимент готовых продуктов и полуфабрикатов, передает парламентский корреспондент «Интерфакса».

Подобный формат торговли реализован в здании нижней палаты парламента на Охотном ряду впервые, уточняет корреспондент, при этом в ассортименте есть и продовольственные, и промышленные товары.

Супермаркет открыт на месте бывшего отделения кулинарии. Теперь товары, как это бывает в супермаркетах, разложены на полках и покупатели могут самостоятельно их выбирать и рассчитываться на кассе.