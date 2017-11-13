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21:22 (мск), источник: Газета.Ру

Жена Аршавина готова простить футболиста и принять его обратно

Супруга известного футболиста Андрея Аршавина Алиса Аршавина рассказала, что готова простить измену и принять мужа обратно в семью.

Супруга известного футболиста Андрея Аршавина Алиса Аршавина рассказала, что готова простить измену и принять мужа обратно в семью. Ее потрясли открытые заявления футболиста о желании вернуться домой. Слова Алисы цитирует Live.ru.

«Это очень сильный поступок с его стороны, учитывая его мегапопулярность. Я оценила этот шаг, для меня это важно! Я хочу начать все с начала и попробовать с чистого листа. И вообще забыть все, независимо от того, были ли там какие-то интрижки у кого-то и так далее, потому что у нас есть семья, потому что нам хорошо вместе, потому что мне хорошо с ним. И я хочу, я готова дать ему ещё один шанс.

Сейчас мы стали общаться так, будто вот только познакомились. Как будто только начались наши отношения. Мы не возвращаемся к тем темам… Когда он приедет, я хочу просто обнять его, поцеловать и сказать, что люблю. Оставался же всего один шаг до развода. Ну вообще один, — рассказала Алиса Аршавина.

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