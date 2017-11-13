В Каневской заложили новый парк

За последние 50 лет это первый создаваемый парк в райцентре. Он станет третьим в Каневской помимо парка 30-летия Победы и 300-летия Кубанского казачьего войска. Всего в районе будет пять парков и более десяти зеленых зон.

10 ноября высадили первую партию деревьев. В высадке деревьев пожелали поучаствовать представители разных предприятий, учреждений, организаций, общественности, почетные граждане Каневского района, депутаты ЗСК Владимир Лыбанев и Николай Гриценко, глава Каневского сельского поселения Владимир Репин. Они торжественно открыли памятный камень в честь закладки парка. Приветствуя собравшихся, глава района Александр Герасименко подчеркнул, что парк закладывается в честь юбилея, который регион отмечает в этом году. У памятного камня заложили капсулу времени с посланием от молодежи 2017 молодежи 2037 года. Вскроют ее в год 100-летнего юбилея Краснодарского края.