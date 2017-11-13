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17:12 (мск), источник: ЮГА.ру

В Каневской заложили новый парк

В Южном микрорайоне станицы Каневской заложили новую зону отдыха — парк в честь 80-летия Краснодарского края.

За последние 50 лет это первый создаваемый парк в райцентре. Он станет третьим в Каневской помимо парка 30-летия Победы и 300-летия Кубанского казачьего войска. Всего в районе будет пять парков и более десяти зеленых зон.

10 ноября высадили первую партию деревьев. В высадке деревьев пожелали поучаствовать представители разных предприятий, учреждений, организаций, общественности, почетные граждане Каневского района, депутаты ЗСК Владимир Лыбанев и Николай Гриценко, глава Каневского сельского поселения Владимир Репин. Они торжественно открыли памятный камень в честь закладки парка. Приветствуя собравшихся, глава района Александр Герасименко подчеркнул, что парк закладывается в честь юбилея, который регион отмечает в этом году. У памятного камня заложили капсулу времени с посланием от молодежи 2017 молодежи 2037 года. Вскроют ее в год 100-летнего юбилея Краснодарского края.

По периметру высадили 250 кленов. Общая площадь парка — 1,08 га. Предусмотрено размещение детской спортивной площадки, велодорожки и зон отдыха. В следующем году благоустройство продолжится. В зеленой зоне появятся платаны, каштаны, жасмин, сирень, липы, сосны, ели, можжевельники, всего порядка 500 растений. По задумке авторов проекта, и парковая зона, и прилегающая территория храма будут поддерживать единый стиль оформления. Настоятель строящегося рядом Свято-Вознесенского храма протоиерей Николай Сидоров освятил парк, сообщает пресс-служба администрации района.

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