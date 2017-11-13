Погода в Казахстане: в ближайшие три дня ожидаются снег, туман и метель
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня.
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня.
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня, сообщает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации метеорологов, к территории страны приближаются атмосферные фронты с центральных районов европейской части России.
В связи с этим на большей части Казахстана ожидаются снег, туман, гололед, порывистый ветер, в северных областях местами метель.
«Так как тропосферные воздушные потоки будут иметь в основном западное направление, значительных колебаний температуры не ожидается, она будет на 2−5 градусов выше обычной для данного периода», — сообщили синоптики.
В Костанайской и Кызылординской областях ожидается местами туман в течение суток.