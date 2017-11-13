Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год

При этом уточняется, что туристы бронируют жилье в Сочи на этот период, включая новогоднюю ночь, в среднем на семь ночей и тратят на проживание почти пять тысяч рублей в сутки. В Санкт-Петербурге бронируют проживание в среднем на 5,5 ночей за 4,8 тысячи рублей в сутки, а в Москве — на 5 ночей (5,9 тысячи рублей).