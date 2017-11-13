Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Обработав запросы наших граждан на бронирование жилья для проведения предстоящих новогодних праздников внутри России, аналитики вывели Топ-10 самых популярных городов.
Обработав запросы наших граждан на бронирование жилья для проведения предстоящих новогодних праздников внутри России, аналитики вывели Топ-10 самых популярных городов.
Десятку лидеров возглавил Сочи, затем следуют
При этом уточняется, что туристы бронируют жилье в Сочи на этот период, включая новогоднюю ночь, в среднем на семь ночей и тратят на проживание почти пять тысяч рублей в сутки. В
Дешевле всего новогодние праздники встречать в Кисловодске, где бронь составляет в среднем 10 дней, а средняя стоимость проживания — 2,3 тысячи рублей в сутки.
Между тем напомним, что среди городов СНГ на прошедших ноябрьских праздниках лидировал Минск.