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16:36 (мск), источник: "Российская газета"

Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год

Обработав запросы наших граждан на бронирование жилья для проведения предстоящих новогодних праздников внутри России, аналитики вывели Топ-10 самых популярных городов.

Десятку лидеров возглавил Сочи, затем следуют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Калининград и Кисловодск. Об этом сообщили эксперты портала Tvil.ru.

При этом уточняется, что туристы бронируют жилье в Сочи на этот период, включая новогоднюю ночь, в среднем на семь ночей и тратят на проживание почти пять тысяч рублей в сутки. В Санкт-Петербурге бронируют проживание в среднем на 5,5 ночей за 4,8 тысячи рублей в сутки, а в Москве — на 5 ночей (5,9 тысячи рублей).

Дешевле всего новогодние праздники встречать в Кисловодске, где бронь составляет в среднем 10 дней, а средняя стоимость проживания — 2,3 тысячи рублей в сутки.

Между тем напомним, что среди городов СНГ на прошедших ноябрьских праздниках лидировал Минск.

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