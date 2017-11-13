В Воронеже к 100-летию ВГУ пройдут Большие Европейские школьные игры
Ведущим станет капитан команды «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров.
Ведущим станет капитан команды «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров.
Очный турнир Больших Европейских школьных игр стартует в ВГУ в 12:30 субботы, 25 ноября. В соревнованиях поучаствуют 20 сильнейших школьных команд из регионов европейской части РФ и зарубежных стран. В качестве ведущего выступит обладатель «Хрустальной совы», капитан команды телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров. Мероприятие приурочено к 100-летию вуза, сообщила
Проведению очного турнира предшествовали региональные отборы и синхронный турнир. Программа мероприятия включает соревнования «Что? Где? Когда?» (пять туров по 12 вопросов), «Брейн-Ринг» и другие командные дисциплины.
В состав жюри войдут обладатели «Хрустального атома», игроки элитарного клуба Инна Семенова и Анастасия Шутова. Команды, показавшие лучший результат, получат право прямого отбора на Школьный чемпионат России и Кубок Европы среди школьников. Одновременно с Воронежем пакет вопросов отыграют в Баку, Петербурге, Тюмени, Даугавпилсе, Риге, Минске, Запорожье, Вильнюсе и Клайпеде.
Награждение победителей состоится 26 ноября.
Контекст
В вузе проходят и другие юбилейные акции. Например, к его 100-летию приурочили посадку аллеи выпускников в Ботаническом саду 4 ноября, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в