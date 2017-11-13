В Воронеже к 100-летию ВГУ пройдут Большие Европейские школьные игры

Очный турнир Больших Европейских школьных игр стартует в ВГУ в 12:30 субботы, 25 ноября. В соревнованиях поучаствуют 20 сильнейших школьных команд из регионов европейской части РФ и зарубежных стран. В качестве ведущего выступит обладатель «Хрустальной совы», капитан команды телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров. Мероприятие приурочено к 100-летию вуза, сообщила пресс-служба ВГУ.

Проведению очного турнира предшествовали региональные отборы и синхронный турнир. Программа мероприятия включает соревнования «Что? Где? Когда?» (пять туров по 12 вопросов), «Брейн-Ринг» и другие командные дисциплины.

В состав жюри войдут обладатели «Хрустального атома», игроки элитарного клуба Инна Семенова и Анастасия Шутова. Команды, показавшие лучший результат, получат право прямого отбора на Школьный чемпионат России и Кубок Европы среди школьников. Одновременно с Воронежем пакет вопросов отыграют в Баку, Петербурге, Тюмени, Даугавпилсе, Риге, Минске, Запорожье, Вильнюсе и Клайпеде.

Награждение победителей состоится 26 ноября.

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