Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Собчак считает, что Москва должна подчиняться Вашингтону
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
С чего начинали свой трудовой путь Путин, Медведев, Зюганов
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
As: «Реал» принял решение продать Бэйла летом
СК России предложил WADA сотрудничать по делу Родченкова
Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
26-летняя Рита Ора вышла на красную дорожку в халате и полотенце
СМИ: бывшая жена подаёт в суд на Марата Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Теракт в Нью-Йорке
17:50 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

День отряда спецназначения «Берсерк» отметили в нижегородском УФСИН

13 ноября 1990 года в России были созданы отряды специального назначения уголовно-исполнительной системы.

В управлении федеральной службы исполнения наказаний России по Нижегородской области отметили День отряда специального назначения «Берсерк».

13 ноября 1990 года в России были созданы отряды специального назначения уголовно-исполнительной системы. В этот день во всех территориальных подразделениях спецназа ФСИН России проходят торжественные мероприятия.

В адрес сотрудников отряда поступили поздравительные телеграммы от директора ФСИН России Геннадия Корниенко и начальника управления режима и надзора ФСИН России Игоря Кулагина.

«Отряд специального назначения “Берсерк” неоднократно выезжал в командировки на Северный Кавказ. За проявленную смелость и профессионализм в ситуациях, связанных с риском для жизни, сотрудники награждены государственными наградами — орденом Мужества, медалями “За отвагу”, “За отличие в охране общественного порядка”, медалями Суворова, Жукова, орденом “За заслуги перед Отечеством” 2 степени, а также именным оружием — пистолетом Макарова», — рассказали в пресс-службе регионального управления.

На базе ОСН «Берсерк» сотрудников спецназа с праздником поздравил первый заместитель начальника ГУФСИН России по Нижегородской области Сергей Павленко. Лучшие сотрудники отдела награждены ведомственными наградами, отмечены Почетными грамотами и благодарностями.

Со славами поздравления к сотрудникам обратились ветераны спецназа и представители Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Актриса Марина Федункив решила выдвинуться в президенты
МОК предъявил Зайцевой обвинения в манипуляциях с пробами
Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран АСЕАН
Почему Сечин не явился в суд: версии судьи и «Роснефти»
В Думе предложили отказаться от бытового газа в новостройках
На видимой стороне Солнца исчезли пятна
Как поменять профессию после сорока
В Госдуме открылся супермаркет
Спорт
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании После поражения от Аргентины сборная России попробует обыграть испанцев в Петербурге
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь