День отряда спецназначения «Берсерк» отметили в нижегородском УФСИН

В управлении федеральной службы исполнения наказаний России по Нижегородской области отметили День отряда специального назначения «Берсерк».

13 ноября 1990 года в России были созданы отряды специального назначения уголовно-исполнительной системы. В этот день во всех территориальных подразделениях спецназа ФСИН России проходят торжественные мероприятия.

В адрес сотрудников отряда поступили поздравительные телеграммы от директора ФСИН России Геннадия Корниенко и начальника управления режима и надзора ФСИН России Игоря Кулагина.

«Отряд специального назначения “Берсерк” неоднократно выезжал в командировки на Северный Кавказ. За проявленную смелость и профессионализм в ситуациях, связанных с риском для жизни, сотрудники награждены государственными наградами — орденом Мужества, медалями “За отвагу”, “За отличие в охране общественного порядка”, медалями Суворова, Жукова, орденом “За заслуги перед Отечеством” 2 степени, а также именным оружием — пистолетом Макарова», — рассказали в пресс-службе регионального управления.

На базе ОСН «Берсерк» сотрудников спецназа с праздником поздравил первый заместитель начальника ГУФСИН России по Нижегородской области Сергей Павленко. Лучшие сотрудники отдела награждены ведомственными наградами, отмечены Почетными грамотами и благодарностями.

Со славами поздравления к сотрудникам обратились ветераны спецназа и представители Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.