В Челябинске стартовал кинофестиваль «Человек труда».

13 ноября в южноуральской столице открылся фестиваль кино и интернет-проектов, посвященный людям рабочих профессий.

Торжественное открытие кинофорума с участием полпреда Президента в УрФО Игоря Холманских и главы региона Бориса Дубровского прошло на площадке завода «Русские электрические двигатели», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Популярность и признание фестиваля растет, — отметил полпред. — В этот раз он продлится более двух месяцев, его итоги подведут в феврале 2018 года в Свердловской области».

«Мы принимаем фестиваль в третий раз, и в третий раз мы рады здесь приветствовать его участников, — сказал Борис Дубровский. — Желаю всем творческих успехов, творческих находок, идей и профессионального роста».

Фестиваль «Человек труда» пройдет уже в третий раз. На церемонию открытия кроме известных актеров, режиссеров и блогеров пригласили рабочих уральских предприятий. На церемонии им вручили награды за отличный труд.

В этом году основную программу кинофорума составят игровые и документальные ленты, конкурс телевизионного и интернет-контента, а также молодежный и сценарный конкурсы. Церемония награждения победителей пройдет 26 февраля 2018 года в городе Верхняя Пышма Свердловской области.