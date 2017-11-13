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17:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Лисках супруги объявили о поисках хозяина для 15-метровой елки

Елена и Сергей Сильченко ищут того, кто примет дерево в дар на Новый год.

Жители села Лиски Лискинского района Елена и Сергей Сильченко объявили о поисках хозяина для 15-метровой елки, которая растет у них во дворе. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила Елена Сильченко в понедельник, 13 ноября.

Сергей Сильченко посадил дерево более 20 лет назад.

— Большую половину семейной жизни она с нами. И горести, и радости видела. Долгое время наряжали ее к Новому году. Сейчас тоже для нее украшения покупаю, чтобы весь год стояла красавицей, — рассказала Елена.

Супруги ищут того, кому подарить дерево.

— Елка большая сильно и пышная. Не видно, кто во двор заходит. Окна заслоняет ветвями, начала сильно вширь разрастаться, к соседям «уходит». Они по-разному относятся. Были и те, кто кислотой обливал. Рядом еще семья живет с детьми. Они елкой любуются. Даже шишки на их участке не мешают. В общем, мнения разные, но мы решились с елкой расстаться. Она нас долго радовала, пусть сейчас и другие полюбуются. Может быть, детский дом ее примет в дар к Новому году, — рассказала Елена.

Желающие забрать елку могут позвонить супругам Сильченко по телефону: 8 (47391) 2 91 62 или в редакцию газеты «Лискинские известия» по телефону: 8 (47391) 4 43 35.

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