В Лисках супруги объявили о поисках хозяина для 15-метровой елки
Елена и Сергей Сильченко ищут того, кто примет дерево в дар на Новый год.
Елена и Сергей Сильченко ищут того, кто примет дерево в дар на Новый год.
Жители села Лиски Лискинского района Елена и Сергей Сильченко объявили о поисках хозяина для 15-метровой елки, которая растет у них во дворе. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила Елена Сильченко в понедельник, 13 ноября.
Сергей Сильченко посадил дерево более 20 лет назад.
— Большую половину семейной жизни она с нами. И горести, и радости видела. Долгое время наряжали ее к Новому году. Сейчас тоже для нее украшения покупаю, чтобы весь год стояла красавицей, — рассказала Елена.
Супруги ищут того, кому подарить дерево.
— Елка большая сильно и пышная. Не видно, кто во двор заходит. Окна заслоняет ветвями, начала сильно вширь разрастаться, к соседям «уходит». Они
Желающие забрать елку могут позвонить супругам Сильченко по телефону: 8 (47391) 2 91 62 или в редакцию газеты «Лискинские известия» по телефону: 8 (47391) 4 43 35.