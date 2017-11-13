Проводить новогодние елки в Гостином дворе начнут с 24 декабря
Серия детских новогодних представлений начнется в Гостином дворе с 24 декабря, сообщили в
Серия детских новогодних представлений начнется в Гостином дворе с 24 декабря, сообщили в
«Серия детских новогодних представлений в Гостином дворе состоится 24, 26, 28, 30 декабря и 3 января. Елка в Гостином дворе — ежегодный семейный праздник, ставший доброй традицией в Москве», — говорится в сообщении.
Для зрителей будет представлен сказочный мюзикл «Снежный город», объединяющий шоу, цирковые элементы и интерактивные номера с участием зрителей. Главным героем представления станет брат Снегурочки — Снежик.