Иркутск — второй город в Сибири с самым дорогим бензином

За литр 92-го в среднем автомобилисты отдают 37 рублей 9 копеек, за АИ-95 почти 39 с половиной рублей. Дизельное топливо иркутские АЗС отпускают по 40 рублей 8 копеек. Самое дорогой бензин сегодня продаётся в Чите, его средняя цена 39 рублей 32 копейки. А самый дешёвый можно найти в Горно-Алтайске, там он стоит 36 с половиной рублей.