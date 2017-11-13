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17:56 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутск — второй город в Сибири с самым дорогим бензином

Иркутск удерживает позицию второго города в Сибири по дороговизне топлива. Об этом сообщает Росстат.

Источник: Вести Иркутск

За литр 92-го в среднем автомобилисты отдают 37 рублей 9 копеек, за АИ-95 почти 39 с половиной рублей. Дизельное топливо иркутские АЗС отпускают по 40 рублей 8 копеек. Самое дорогой бензин сегодня продаётся в Чите, его средняя цена 39 рублей 32 копейки. А самый дешёвый можно найти в Горно-Алтайске, там он стоит 36 с половиной рублей.

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