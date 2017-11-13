В Воронежской области впервые вручили медаль Джослина

Воронежская пенсионерка Людмила Пчельникова получила медаль Джослина в понедельник, 13 ноября. Награждение 69-летней горожанки прошло в ходе областной профилактической акции, посвященной Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.

Это первое в истории Воронежской области вручение медали, учрежденной в 1948 году в честь всемирно известного эндокринолога Эллиота Проктора Джослина. Награды удостаиваются диабетики, которые 50 и более лет контролируют свое заболевание и при этом ведут активный образ жизни.

Людмила Пчельникова узнала, что больна, в 18 лет. Два года до этого врачи не могли понять причину ее плохого самочувствия. Девушку постоянно тошнило, она ослабла, похудела, отсутствовал аппетит.

— В десятом классе нас от школы повезли на экскурсию в Ленинград. И там мне стало плохо, я не могла долго находиться в автобусе. Меня постоянно высаживали, я дышала воздухом, немного приходила в себя, и через несколько часов меня забирали в автобус. Мне было 16 лет, это расцвет молодости, а я на себя в зеркало не могла смотреть: лицо худющее, кожа сухая, вид болезненный. Я шла по улице, и от слабости меня кидало по сторонам. Родители не могли понять, что со мной происходит, врачи тоже — в то время в нашей стране мало что знали о диабете. Анализ крови на сахар брали. Более того, чтобы поддержать ослабленный организм, мне перед экзаменами папа купил стопку шоколадок. А наша учительница постоянно говорила: «Дети, ваши матери носили вас под сердцем, когда в стране было тяжелое положение. Поэтому вы сейчас наверстывайте упущенное, питайте свой мозг сладкой водой». Я была послушной девочкой, приходила из школы, насыпала в граненый стакан до половины сахарный песок, заливала водой и через силу выпивала этот приторный сироп. Кто же знал, что я себе только хуже этим делаю? — вспоминает Людмила Пчельникова.

Несмотря на болезнь, Людмила успешно окончила музыкальную школу и факультет романо-германской филологии ВГУ. Недолго поработала переводчиком, но поняла, что эта профессия не приносит морального удовлетворения, и устроилась музыкальным педагогом в детский сад. С дошколятами Людмила Александровна проработала более 30 лет.

— Для диабетика это приличный трудовой стаж. Конечно, вся моя жизнь — это сплошной режим, иначе я бы столько с диабетом не прожила. Очень приятно получить такую медаль. Для меня она — символ борьбы, доказательство того, что диабетик может вести полноценную активную жизнь, — сказала награжденная.

С 1948 по 1970 год медаль Джослина вручали людям, которые прожили с диабетом 25 и более лет. За это время случился серьезный прогресс в борьбе с заболеванием, диабетиков с 25-летним стажем стало много. Руководство Джослинского диабетического центра решило прекратить выдачу этой медали и учредить новую — для людей, проживших с диабетом 50 и более лет. На одной стороне медали написано: «За 50 мужественных лет с диабетом», на другой изображен человек с факелом и написано: «Триумф человека и медицины».