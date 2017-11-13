В районе стадиона «Самара Арена» предлагают построить детскую железную дорогу
В районе стадиона «Самара Арена» могут построить детскую железную дорогу.
В районе стадиона «Самара Арена» могут построить детскую железную дорогу.
С таким предложением выступил депутат Самарской губернской думы, замначальника Куйбышевской железной дороги Сергей Блохин во время думских слушаний на тему «Об итогах
Он отметил важность вопроса обеспечения безопасности движения.
«При общем снижении травматизма за год в три раза увеличилось количество детей, погибших под поездами. Поэтому мы предлагаем включить в областную инвестиционную программу дополнительные мероприятия в этом направлении», — сказал Сергей Блохин.
Депутат предложил рассмотреть социально значимый проект строительства детской железной дороги.
«Такая работа сегодня ведется в Пензе, в Уфе, создаются технопарки и кванториумы. В Самаре мы рассматривали в качестве площадки несколько парков, но сейчас предлагаем площадку в районе Радиоцентра, уже есть понятная схема размещения. Создание детской железной дороги, детского технопарка позволит реализовать профориентационную работу и будет способствовать снижению травматизма», — уверен Блохин.