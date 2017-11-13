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18:07 (мск), источник: Volga News

В районе стадиона «Самара Арена» предлагают построить детскую железную дорогу

В районе стадиона «Самара Арена» могут построить детскую железную дорогу.

С таким предложением выступил депутат Самарской губернской думы, замначальника Куйбышевской железной дороги Сергей Блохин во время думских слушаний на тему «Об итогах социально-экономического развития Самарской области за январь — август 2017 года и ожидаемых итогах развития за 2017 г., прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 9 ноября.

Он отметил важность вопроса обеспечения безопасности движения.

«При общем снижении травматизма за год в три раза увеличилось количество детей, погибших под поездами. Поэтому мы предлагаем включить в областную инвестиционную программу дополнительные мероприятия в этом направлении», — сказал Сергей Блохин.

Депутат предложил рассмотреть социально значимый проект строительства детской железной дороги.

«Такая работа сегодня ведется в Пензе, в Уфе, создаются технопарки и кванториумы. В Самаре мы рассматривали в качестве площадки несколько парков, но сейчас предлагаем площадку в районе Радиоцентра, уже есть понятная схема размещения. Создание детской железной дороги, детского технопарка позволит реализовать профориентационную работу и будет способствовать снижению травматизма», — уверен Блохин.

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