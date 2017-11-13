В одном из районов Молдовы ожидается массовое отключение газа
В Хынчештах в период с 15 по 19 ноября будет отключена подача природного газа. Без этого ресурса останутся жилые дома, школы и детсады.
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В Хынчештах в период с 15 по 19 ноября будет отключена подача природного газа. Без этого ресурса останутся жилые дома, школы и детсады.
Юридическим лицам сообщили об отключениях, в то время как граждан до недавних пор об этом не оповестили.
По этой причине жители Хынчешт не смогут подготовиться к холодам.
Между тем в местной диспетчерской службе информацию об отключении газа подтвердили.