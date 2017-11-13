Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Собчак считает, что Москва должна подчиняться Вашингтону
Почему грипп непобедим
С чего начинали свой трудовой путь Путин, Медведев, Зюганов
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании
В ручном режиме. Какой компромат остался у Родченкова на Россию?
Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
26-летняя Рита Ора вышла на красную дорожку в халате и полотенце
СМИ: бывшая жена подаёт в суд на Марата Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Теракт в Нью-Йорке
17:45 (мск), источник: Noi.md

Лучшие студенты получат стипендии от Андриана Канду

Лучшие студенты Бельцкого государственного университета им. Алеко Руссо получат стипендии от председателя парламента.

Источник: Noi.md

Об этом Андриан Канду объявил сегодня во время визита в Бельцы, где он провел встречу со студентами и преподавателями.

Председатель парламента сообщил, что выделит 8 тыс. леев на 2017−2018 учебный год для четырех лучших студентов этого вуза.

Андриан Канду подчеркнул, что профессионализм и участие в общественной жизни молодежи являются двумя жизненно важными критериями развития страны. Он призвал молодых людей принять участие в принятии решений, заняться волонтерством и инвестировать в собственное образование.

В 2016—2017 учебном году председатель парламента выделил три стипендии студентам Республиканской музыкальной школы им. Чиприана Порумбеску.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Льготные кредиты садоводам Молдовы в рамках проекта Livada Moldovei
МОК предъявил Зайцевой обвинения в манипуляциях с пробами
Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран АСЕАН
Почему Сечин не явился в суд: версии судьи и «Роснефти»
В Думе предложили отказаться от бытового газа в новостройках
На видимой стороне Солнца исчезли пятна
Как поменять профессию после сорока
В Госдуме открылся супермаркет
Спорт
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании После поражения от Аргентины сборная России попробует обыграть испанцев в Петербурге
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь