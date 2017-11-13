Лучшие студенты получат стипендии от Андриана Канду

Источник: Noi.md

Об этом Андриан Канду объявил сегодня во время визита в Бельцы, где он провел встречу со студентами и преподавателями.

Председатель парламента сообщил, что выделит 8 тыс. леев на 2017−2018 учебный год для четырех лучших студентов этого вуза.

Андриан Канду подчеркнул, что профессионализм и участие в общественной жизни молодежи являются двумя жизненно важными критериями развития страны. Он призвал молодых людей принять участие в принятии решений, заняться волонтерством и инвестировать в собственное образование.