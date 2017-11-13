Лучшие студенты получат стипендии от Андриана Канду
Лучшие студенты Бельцкого государственного университета им. Алеко Руссо получат стипендии от председателя парламента.
Лучшие студенты Бельцкого государственного университета им. Алеко Руссо получат стипендии от председателя парламента.
Об этом Андриан Канду объявил сегодня во время визита в Бельцы, где он провел встречу со студентами и преподавателями.
Председатель парламента сообщил, что выделит 8 тыс. леев на 2017−2018 учебный год для четырех лучших студентов этого вуза.
Андриан Канду подчеркнул, что профессионализм и участие в общественной жизни молодежи являются двумя жизненно важными критериями развития страны. Он призвал молодых людей принять участие в принятии решений, заняться волонтерством и инвестировать в собственное образование.
В 2016—2017 учебном году председатель парламента выделил три стипендии студентам Республиканской музыкальной школы им. Чиприана Порумбеску.