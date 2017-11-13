БЖД предупреждает об изменениях в движении поездов с 27 ноября по 8 декабря

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На Жлобинском железнодорожном узле изменяется расписание пассажирских поездов № 621/622, № 647/648, № 669/670 в сообщении Минск-Гомель-Минск, № 613/614 Могилев-Солигорск-Могилев, № 601/602 Полоцк-Гомель-Полоцк, № 605/606 Витебск-Брест-Витебск, № 632/631 Гродно-Гомель-Гродно.

Поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 708/707, № 709/710, № 716/715, № 718/717 и № 727 Минск-Гомель-Минск, № 719/720 Могилев-Гомель-Могилев с 27 ноября по 8 декабря будут следовать составами из вагонов локомотивной тяги как поезда межрегиональных линий экономкласса с измененными номерами.

Поезд № 741/742 Минск-Жлобин-Минск в этот период будет курсировать в сообщении Минск-Бобруйск-Минск.

Также изменено расписание поездов региональных линий экономкласса, следующих в сообщении Гомель-Жлобин-Гомель, Жлобин-Осиповичи-Жлобин, Жлобин-Могилев-Жлобин, Жлобин-Калинковичи-Жлобин, и отдельных поездов региональных линий экономкласса, курсирующих по маршруту Осиповичи-Минск-Осиповичи.