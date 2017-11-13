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18:11 (мск), источник: ТАСС

В Петербурге проверяют жалобу матери на выдворение ребенка-инвалида из кинотеатра

В администрации «Мираж-прокат» назвали инцидент провокацией, а распространяемую информацию некорректной.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Служебная проверка проводится в кинотеатре «Мираж-Синема» в Петербурге по поводу жалобы матери подростка-инвалида Ларисы Баданиной, которая утверждает, что ее сына в инвалидной коляске якобы выгнали из кафе кинотеатра. В администрации «Мираж-прокат» считают случившееся провокацией, а распространяемую информацию некорректной, сообщила заместитель генерального директора «Мираж-прокат» Ирина Бойко.

Лариса Баданина, опубликовавшая в соцсетях историю с ее ребенком в кинотеатре, рассказала корреспонденту ТАСС, что охранник кинотеатра выгнал детей на улицу под дождь.

«Артем с другом поехали туда (в кинотеатр), присоединились к компании знакомых ребят, хотели заказать пиццу и пойти в кино, но администратор заведения попросила мальчиков покинуть заведение. Тогда ребята предложили: “давайте мы пиццу закажем и уйдем”, но и в этом желании мальчикам отказали. Администратор позвала охранника, и детей выгнали на улицу под дождь», — рассказала Баданина ТАСС.

Она уточнила, что администратор, обращаясь к компании подростков с просьбой покинуть заведение, сказала, что они «не прошли фейс-контроль».

Замгендиректора «Мираж-прокат» сообщила ТАСС, что в связи с жалобой проводится проверка.

«Мы проводим проверку, опрашиваем свидетелей происшествия. Я отсмотрела видеокамеры — подростки не собирались идти в кино, они прошли мимо касс, и в это время не было киносеансов, соответствующих их возрастной категории. Они заняли места, предназначенные для посетителей кафе. Администратор зала дважды подходила к столику с вопросом, будут ли они что-то заказывать, но подростки отвечали отказом», — сказала Бойко.

По ее словам, «мальчик на инвалидной коляске не вступал в коммуникацию с администратором. Тогда их попросили покинуть заведение, на что подростки отреагировали свистом и криком».

Она также признала, что администратор, которая попросила подростков покинуть заведение, вела себя некорректно. По словам Бойко, подросткам отказали не в обслуживании, а в возможности находиться на территории кафе, предназначенной для посетителей, потому что они вели себя некультурно.

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