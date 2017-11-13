В Петербурге проверяют жалобу матери на выдворение ребенка-инвалида из кинотеатра
В администрации «Мираж-прокат» назвали инцидент провокацией, а распространяемую информацию некорректной.
В администрации «Мираж-прокат» назвали инцидент провокацией, а распространяемую информацию некорректной.
Лариса Баданина, опубликовавшая в соцсетях историю с ее ребенком в кинотеатре, рассказала корреспонденту ТАСС, что охранник кинотеатра выгнал детей на улицу под дождь.
«Артем с другом поехали туда (в кинотеатр), присоединились к компании знакомых ребят, хотели заказать пиццу и пойти в кино, но администратор заведения попросила мальчиков покинуть заведение. Тогда ребята предложили: “давайте мы пиццу закажем и уйдем”, но и в этом желании мальчикам отказали. Администратор позвала охранника, и детей выгнали на улицу под дождь», — рассказала Баданина ТАСС.
Она уточнила, что администратор, обращаясь к компании подростков с просьбой покинуть заведение, сказала, что они «не прошли фейс-контроль».
Замгендиректора «Мираж-прокат» сообщила ТАСС, что в связи с жалобой проводится проверка.
«Мы проводим проверку, опрашиваем свидетелей происшествия. Я отсмотрела видеокамеры — подростки не собирались идти в кино, они прошли мимо касс, и в это время не было киносеансов, соответствующих их возрастной категории. Они заняли места, предназначенные для посетителей кафе. Администратор зала дважды подходила к столику с вопросом, будут ли они
По ее словам, «мальчик на инвалидной коляске не вступал в коммуникацию с администратором. Тогда их попросили покинуть заведение, на что подростки отреагировали свистом и криком».
Она также признала, что администратор, которая попросила подростков покинуть заведение, вела себя некорректно. По словам Бойко, подросткам отказали не в обслуживании, а в возможности находиться на территории кафе, предназначенной для посетителей, потому что они вели себя некультурно.