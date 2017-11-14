Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев

С соответствующим предложением комитет по градостроительству и архитектуре города обратился в Фонд памяти Виктора Цоя.

Как заявили в пресс-службе депутата заксобрания Дениса Четырбока, в адрес парламентария обратились более 1 тыс. жителей Кировского района, проживающих около сквера на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танциста Хрустицкого. Здесь предполагалось установить монумент.

Люди выражают свое негодование по поводу установки памятника у жилых домов и отмечают, что такое место может стать точкой притяжения не только для поклонников Цоя, но и для любителей нарушать общественный порядок.

В пресс-службе рассказали, что местные жители недовольны тем, что при выборе места для монумента их мнение не было учтено.

Из ответа за подписью и.о. губернатора Петербурга Александр Говорунова следует, что городской комитет по архитектуре направил фонду письмо с просьбой изменить место установки памятника.

Петербургское правительство подтвердило планы по установке монумента в 2015 году. Проект разработан скульптором Матвеем Макушкиным и утвержден градостроительным советом Петербурга.