Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Место установки памятника лидеру группы «Кино» Виктору Цою в
Место установки памятника лидеру группы «Кино» Виктору Цою в
С соответствующим предложением комитет по градостроительству и архитектуре города обратился в Фонд памяти Виктора Цоя.
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Люди выражают свое негодование по поводу установки памятника у жилых домов и отмечают, что такое место может стать точкой притяжения не только для поклонников Цоя, но и для любителей нарушать общественный порядок.
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Из ответа за подписью и.о. губернатора Петербурга Александр Говорунова следует, что городской комитет по архитектуре направил фонду письмо с просьбой изменить место установки памятника.
Петербургское правительство подтвердило планы по установке монумента в 2015 году. Проект разработан скульптором Матвеем Макушкиным и утвержден градостроительным советом Петербурга.
Ранее сообщалось, что в Караганде установили памятник Виктору Цою.