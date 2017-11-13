572 новых дорожных знака установят в Нижнем Новгороде до конца года

Источник: РИА "Новости"

572 новых дорожных знака установят на улицах Нижнего Новгорода до конца этого года. Об этом сообщил директор муниципального казенного учреждения «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода» Дмитрий Брылин.

По его словам, лишь 35 новых знаков — «запрещающие». Больше половины знаков — это пешеходные переходы, выполненные на флуоресцентной пленке со световозвращающей способностью в соответствии с новыми стандартами. Также это знак «Дети» на квадратных щитах желтого цвета около образовательных учреждений, дорожные знаки остановок автобусов, трамваев или троллейбусов.

«Большинство этих знаков устанавливаются либо по предписаниям, либо по представлениям надзорного органа — ГИБДД — для повышения безопасности дорожного движения. В следующем году работа по обновлению дорожных знаков будет продолжена», — пояснил Дмитрий Брылин.