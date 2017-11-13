Билл Гейтс решил пожертвовать $100 млн для борьбы с болезнью Альцгеймера

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Миллиардер (по данным Forbes за 2017 год, его состояние оценивается в $90 млрд) направит $50 млн фонду Dementia Discovery Fund, который базируется в Лондоне. С помощью фонда британское правительство сотрудничает с компаниями, которые занимаются поиском методов лечения болезней мозга. Еще $50 млн Гейтс пожертвует стартапам, которые занимаются исследованиями болезни Альцгеймера.

Он отметил, что пока не существует лечения, которое смогло бы замедлить развитие этого заболевания, несмотря на десятки лет научных исследований. Однако если на исследования будет направлено еще больше денег, то лечение в дальнейшем можно будет найти.

Надеюсь, что через 10 лет у нас появятся мощные препараты, но, возможно, этого не произойдет. Билл Гейтс Бизнесмен

Деменцией, наиболее распространенной формой которой является болезнь Альцгеймера, страдают почти 50 млн человек, следует из данных некоммерческой организации Alzheimer's Disease International. Эксперты ожидают, что к 2050 году число больных деменцией вырастет до более чем 131 млн.

Болезнь Болезнь Альцгеймера