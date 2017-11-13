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18:35 (мск), источник: РБК

Билл Гейтс решил пожертвовать $100 млн для борьбы с болезнью Альцгеймера

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс пожертвует в общей сложности $100 млн на борьбу с болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями головного мозга. Об этом он заявил в интервью Reuters.

Источник: Reuters

Миллиардер (по данным Forbes за 2017 год, его состояние оценивается в $90 млрд) направит $50 млн фонду Dementia Discovery Fund, который базируется в Лондоне. С помощью фонда британское правительство сотрудничает с компаниями, которые занимаются поиском методов лечения болезней мозга. Еще $50 млн Гейтс пожертвует стартапам, которые занимаются исследованиями болезни Альцгеймера.

Он отметил, что пока не существует лечения, которое смогло бы замедлить развитие этого заболевания, несмотря на десятки лет научных исследований. Однако если на исследования будет направлено еще больше денег, то лечение в дальнейшем можно будет найти.

Надеюсь, что через 10 лет у нас появятся мощные препараты, но, возможно, этого не произойдет.
Билл Гейтс
Бизнесмен

Деменцией, наиболее распространенной формой которой является болезнь Альцгеймера, страдают почти 50 млн человек, следует из данных некоммерческой организации Alzheimer's Disease International. Эксперты ожидают, что к 2050 году число больных деменцией вырастет до более чем 131 млн.

Болезнь
Болезнь Альцгеймера

В июне Билл Гейтс сделал крупнейшее за 17 лет пожертвование — $4,6 млрд на благотворительные цели. Он пожертвовал свои акции в Microsoft стоимостью $4,6 млрд, сообщало Bloomberg. Получателя агентство не назвало, но отметило, что ранее большую часть своих пожертвований Гейтс передавал благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation, принадлежащему самому Гейтсу и его супруге.

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