Facebook забанил открытки с «непотребной» птичкой

Джеки Чарли пыталась загрузить изображения открыток с животными и птицами пять раз, однако все время получала сообщение об ошибке. В нем было написано, что они якобы содержат в себе непотребства. «Некоторые считают, что такое могло случиться из-за слова redbreast в описании (это слово в английском означает птицу малиновку — прим. “Ленты.ру”), но я не использовала его», — сказала женщина.

Позже изображения товара были разблокированы и загружены в интернет-магазин художницы. Сама Чарли добавила, что в Facebook должны пересмотреть свои определения взрослого и сексуального материала.

Представитель соцсети пояснил, что команда сайта обрабатывает миллионы сообщений в неделю. «Время от времени случаются ошибки, и мы запрещаем контент, не содержащий ничего скандального», — добавил он.

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В ноябре Facebook начала тестировать функцию, которая предотвращает публикацию в интернете чужих фотографий в обнаженном виде. По словам представителей компании, так пользователям соцсети удастся избежать порномести со стороны бывших партнеров.