Прокуратура Петербурга проверяет сообщения о выгнанном из кафе инвалиде

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в кинотеатре «Мираж Синема» в торгово-развлекательном комплексе «Атлантик City» в Петербурге сотрудница выгнала из кафе и не пустила в зал 15-летнего инвалида-колясочника и его друга. Мать подростка с инвалидностью заявила, что ее сын с другом пришли в кино и в кафе кинотеатра, они встретили знакомых ребят и подсели к ним поговорить. По словам женщины, ее сын хотел заказать пиццу, открыл меню, а администратор попросила ребят покинуть заведение, и подросток не был допущен в зрительный зал.

«Мы проверяем эту информацию, потому что она разноречива», — сказал представитель пресс-службы прокуратуры. По его словам, каждая сторона конфликта по-своему описывает возникшую ситуацию и ее причины.

Представитель ведомства рассказал, что меры последуют после того, как сотрудники ведомства установят, что произошло в кафе на самом деле.

В «Мираж Синема», в свою очередь, опровергли информацию СМИ.

Подросткам не было отказано в обслуживании, а было отказано в возможности нахождения на территории, предназначенной для обслуживания посетителей кафе, которая не является зоной ожидания… Слова матери ребенка-инвалида… не соответствуют действительности и опровергаются записями камер видеонаблюдения, расположенных на территории кинотеатра «Мираж Синема.

По данным кинотеатра, семь человек, в том числе подросток с инвалидностью, пришли на территорию кинотеатра «Мираж Синема» в ТРК «Атлантик City» и, проходя мимо касс кинотеатра, расположились на территории кафе в зоне кинотеатра. После того, как подростки не стали ничего заказывать, администратор попросил их покинуть территорию кафе, «так как она предназначена для обслуживания посетителей кафе и не является зоной ожидания».

«На просьбу покинуть территорию кафе был дан отрицательный ответ под предлогом общедоступности территории кафе для всех, что и вызвало недопонимание между сторонами и спровоцировало конфликтную ситуацию», — отмечается в заявлении.

Как подчеркнули в кинотеатре, из видеозаписей следует, что ни администратор зала, ни администратор кафе не общаются непосредственно с подростком с инвалидностью, общение происходит с другими ребятами.