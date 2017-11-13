Прокуратура Петербурга проверяет сообщения о выгнанном из кафе инвалиде
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Прокуратура
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Прокуратура
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в кинотеатре «Мираж Синема» в
«Мы проверяем эту информацию, потому что она разноречива», — сказал представитель
Представитель ведомства рассказал, что меры последуют после того, как сотрудники ведомства установят, что произошло в кафе на самом деле.
В «Мираж Синема», в свою очередь, опровергли информацию СМИ.
Подросткам не было отказано в обслуживании, а было отказано в возможности нахождения на территории, предназначенной для обслуживания посетителей кафе, которая не является зоной ожидания… Слова матери ребенка-инвалида… не соответствуют действительности и опровергаются записями камер видеонаблюдения, расположенных на территории кинотеатра «Мираж Синема.
По данным кинотеатра, семь человек, в том числе подросток с инвалидностью, пришли на территорию кинотеатра «Мираж Синема» в ТРК «Атлантик City» и, проходя мимо касс кинотеатра, расположились на территории кафе в зоне кинотеатра. После того, как подростки не стали ничего заказывать, администратор попросил их покинуть территорию кафе, «так как она предназначена для обслуживания посетителей кафе и не является зоной ожидания».
«На просьбу покинуть территорию кафе был дан отрицательный ответ под предлогом общедоступности территории кафе для всех, что и вызвало недопонимание между сторонами и спровоцировало конфликтную ситуацию», — отмечается в заявлении.
Как подчеркнули в кинотеатре, из видеозаписей следует, что ни администратор зала, ни администратор кафе не общаются непосредственно с подростком с инвалидностью, общение происходит с другими ребятами.
Вместе с тем руководство кинотеатра приносит извинения «за некорректное поведение сотрудников, которые в неподобающей форме информировали подростков о правилах обслуживания в кафе на территории кинотеатра «Мираж Синема».