Мужчина посвятил возлюбленной скамейку в Астане

Источник: Tengrinews

«Сегодня начата реализация еще одного значимого проекта «Именные скамейки» который, уверен, принесет новый импульс развитию нашего района. (…) На протяжении всего периода, мы получили очень большое количество заявок на установку именных скамеек и сегодня первые две из них гармонично расположились в самом излюбленном для прогулок месте — на набережной реки Есиль. Одними из первых признание в любви своей второй половинке и городу сделал Алибек Сисембин, — написал Турлубек.

Важность проекта, по его словам, заключается не только в том, что благодаря таким широким поступкам у района и города в целом есть возможность сохранить бюджетные средства, но то, что, безусловно, является самым важным, что сами жители имеют возможность создавать и украшать столицу.