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18:30 (мск), источник: Tengrinews

Мужчина посвятил возлюбленной скамейку в Астане

В Астане началась реализация проекта именных скамеек на территории набережной. Об этом в Facebook сообщил аким столичного района «Сарыарка» Арман Турлубек, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Сегодня начата реализация еще одного значимого проекта «Именные скамейки» который, уверен, принесет новый импульс развитию нашего района. (…) На протяжении всего периода, мы получили очень большое количество заявок на установку именных скамеек и сегодня первые две из них гармонично расположились в самом излюбленном для прогулок месте — на набережной реки Есиль. Одними из первых признание в любви своей второй половинке и городу сделал Алибек Сисембин, — написал Турлубек.

Важность проекта, по его словам, заключается не только в том, что благодаря таким широким поступкам у района и города в целом есть возможность сохранить бюджетные средства, но то, что, безусловно, является самым важным, что сами жители имеют возможность создавать и украшать столицу.

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«Искренне верю, что город это не бетонные строения, скверы, фонтаны, тротуары и дороги. Астана — это люди. Интересные, отзывчивые, имеющие свой внутренний мир, который в совокупности и делает нашу столицу такой необычной, и в то же время родной и знакомой для всех приезжающих гостей», — добавил аким района.

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