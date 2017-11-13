Суд отказался отправлять повторную повестку Сечину «Почтой России»

Источник: РИА "Новости"

В «Роснефти» ранее заявили, что первую повестку, отправленную «Почтой России», в компании не получили.

По словам Хиль, также по электронной почте повестку послали сотруднику ФСБ Александру Калиниченко. «В настоящее время повестки уже направлены указанным лицам посредством электронной связи», — заявила она. Хиль пояснила, что это решение было принято, поскольку следующее судебное заседание назначено уже на послезавтра, 15 ноября. Из-за этого суд отказался от доставки повесток заказными письмами.

Игорь Сечин, участвовавший в операции по задержании экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, в августе 2017 года был признан свидетелем по делу. 8 ноября Сечину была направлена повестка в суд. Глава «Роснефти» должен был явиться на судебное заседание 13 ноября. Однако в суд он не пришел. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сообщил, что Сечин не получил повестку.