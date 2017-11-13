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19:06 (мск), источник: РБК

Суд отказался отправлять повторную повестку Сечину «Почтой России»

Повторный вызов в суд главе «Роснефти» Игорю Сечину направили по электронной почте, рассказала ​пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

В «Роснефти» ранее заявили, что первую повестку, отправленную «Почтой России», в компании не получили.

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По словам Хиль, также по электронной почте повестку послали сотруднику ФСБ Александру Калиниченко. «В настоящее время повестки уже направлены указанным лицам посредством электронной связи», — заявила она. Хиль пояснила, что это решение было принято, поскольку следующее судебное заседание назначено уже на послезавтра, 15 ноября. Из-за этого суд отказался от доставки повесток заказными письмами.

Игорь Сечин, участвовавший в операции по задержании экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, в августе 2017 года был признан свидетелем по делу. 8 ноября Сечину была направлена повестка в суд. Глава «Роснефти» должен был явиться на судебное заседание 13 ноября. Однако в суд он не пришел. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сообщил, что Сечин не получил повестку.

В «Почте России», которая отвечала за отправку документа, сообщили РБК, что повестка была доставлена в отделение связи «по месту вручения».

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