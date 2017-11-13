Суд отказался отправлять повторную повестку Сечину «Почтой России»
Повторный вызов в суд главе «Роснефти» Игорю Сечину направили по электронной почте, рассказала пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль, передает «Интерфакс».
Повторный вызов в суд главе «Роснефти» Игорю Сечину направили по электронной почте, рассказала пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль, передает «Интерфакс».
В «Роснефти» ранее заявили, что первую повестку, отправленную «Почтой России», в компании не получили.
По словам Хиль, также по электронной почте повестку послали сотруднику ФСБ Александру Калиниченко. «В настоящее время повестки уже направлены указанным лицам посредством электронной связи», — заявила она. Хиль пояснила, что это решение было принято, поскольку следующее судебное заседание назначено уже на послезавтра, 15 ноября.
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В «Почте России», которая отвечала за отправку документа, сообщили РБК, что повестка была доставлена в отделение связи «по месту вручения».