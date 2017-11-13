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18:43 (мск), источник: РБК

Дмитрий Муратов покинет пост главного редактора «Новой газеты»

Дмитрий Муратов, возглавлявший «Новую газету» на протяжении 22 лет, покинет свой пост. На должность главного редактора претендуют три кандидата — все они действующие сотрудники издания.

Источник: РИА "Новости"

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов покинет свой пост в пятницу, 17 ноября, рассказал РБК сам Муратов. В этот день пройдут выборы главного редактора издания — это стандартная процедура, которая прописана в Уставе редакции и проходит раз в два года. В этот раз Муратов свою кандидатуру на выборы главного редактора не выдвинул.

«Дмитрий Андреевич устал», — пояснил источник РБК в «Новой газете» и подтвердил Муратов.

Я возглавляю издание уже 22 года. 22 года — это перебор. Еще два года назад я сказал редакции, что это мой последний срок. Вернусь ли я на этот пост когда-нибудь, пока не могу сказать.
Дмитрий Муратов
Главный редактор «Новой газеты»

Как пояснил РБК Муратов, в «Новой газете» появится новый орган — редакционный совет, состав которого также определится путем голосования 17 ноября. «За советом будут стратегические вопросы. Функции главного редактора прописаны в законе “О СМИ” — он определяет полностью кадровую и редакционную политику», — рассказал Муратов.

Редакционный совет «Новой газеты» возглавит Муратов, говорит источник РБК в издании. «Дмитрий Андреевич сохранит за собой ключевые вопросы. Это стратегически важно, он все знает, держит все удары», — пояснил собеседник РБК.

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На пост главного редактора «Новой газеты» будут претендовать три человека, рассказал Муратов. «Это шеф-редактор газеты Алексей Полухин, генеральный директор газеты Сергей Кожеуров, редактор отдела “Политика и экономика” Кирилл Мартынов», — добавил он, отказавшись назвать РБК кому отдаст свой голос.

«Новая газета» — общественно-политическая газета была основана покинувшими «Комсомольскую правду» журналистами Дмитрием Муратовым, Павлом Вощановым, Акрамом Муртазаевым и Дмитрием Сабовым. Первый номер издания вышел 1 апреля 1993 года, тогда она называлась «Новая ежедневная газета». В феврале 1995 года «Новую газету» возглавил Дмитрий Муратов, к тому моменту издание было переименовано в «Новую газету». Сейчас «Новая выходит три раза в неделю — понедельник, среду, пятницу. Тираж издания (по данным редакции) — 187 750 экземпляров.

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