Спасенных из Сирии узбекистанцев привезли в Грозный

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Спецрейс доставил в Грозный более 40 человек — 12 женщин и 29 детей, спасенных из горячих точек Сирии, среди них есть и граждане Узбекистана, сообщает РИА Новости.

Пятеро из прибывших — граждане Казахстана, двое — Узбекистана, остальные россияне из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии.

Родственников к трапу самолета не пустили. Член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова пояснила РИА Новости, что такое решение приняли медики в связи с тем, что у прибывших ранее из зоны конфликта женщин и детей выявлены случаи заболевания туберкулезом. Группу сопровождал представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Родственники смогли воссоединиться с прилетевшими после того, как те прошли медосмотр и таможню.

Это вторая и самая многочисленная группа, прибывшая из Сирии. Ранее 21 октября из сирийского Хмеймима в Грозный привезли 22 человек: 7 женщин и 14 детей.