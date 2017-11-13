Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
7 неловких вопросов сексологу
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие бойфренда
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«12 лет за спиной»: Лорак поведала об отношениях с мужем
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила диагноз
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие бойфренда
Депутат ЕР: не удастся скрыть от американского народа правды
Киев о резолюции по Крыму: Приближает деоккупацию
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
18:41 (мск), источник: Sputnik

Спасенных из Сирии узбекистанцев привезли в Грозный

Из Сирии в Россию прибыла вторая и самая многочисленная группа спасенных из Сирии, в которой оказались около 40 человек.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Спецрейс доставил в Грозный более 40 человек — 12 женщин и 29 детей, спасенных из горячих точек Сирии, среди них есть и граждане Узбекистана, сообщает РИА Новости.

Пятеро из прибывших — граждане Казахстана, двое — Узбекистана, остальные россияне из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии.

Родственников к трапу самолета не пустили. Член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова пояснила РИА Новости, что такое решение приняли медики в связи с тем, что у прибывших ранее из зоны конфликта женщин и детей выявлены случаи заболевания туберкулезом. Группу сопровождал представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Родственники смогли воссоединиться с прилетевшими после того, как те прошли медосмотр и таможню.

Это вторая и самая многочисленная группа, прибывшая из Сирии. Ранее 21 октября из сирийского Хмеймима в Грозный привезли 22 человек: 7 женщин и 14 детей.

На сайте правительства Чечни отмечается, что всего с августа этого года благодаря работе руководства республики удалось вернуть домой около 90 детей и женщин из горячих точек Ближнего Востока.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Повышение цен на бензин в Узбекистане пока отменяется
Строительство стоянки на территории детсада в Ташкенте приостановлено
МОК предъявил Зайцевой обвинения в манипуляциях с пробами
Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран АСЕАН
В Думе предложили запретить проводить газ в новостройках
Суд не стал повторно отправлять повестку Сечину «Почтой России»
Телеканал RT зарегистрировался иностранным агентом в США
На Солнце исчезли пятна
В Госдуме открылся супермаркет
Спорт
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании После поражения от Аргентины сборная России попробует обыграть испанцев в Петербурге
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь