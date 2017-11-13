Телеканал RT зарегистрировался в качестве иностранного агента в США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал RT America зарегистрировался в качестве иностранного агента по требованию Минюста США.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал RT America зарегистрировался в качестве иностранного агента по требованию Минюста США.
«Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в неё всё ещё верит», — приводит RT слова Симоньян.
Ранее RT America сообщил, что Минюст США потребовал до понедельника, 13 ноября, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В противном случае глава подразделения мог быть арестован.