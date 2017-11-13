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18:49 (мск), источник: RNS

Телеканал RT зарегистрировался в качестве иностранного агента в США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал RT America зарегистрировался в качестве иностранного агента по требованию Минюста США.

Источник: РИА "Новости"

«Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в неё всё ещё верит», — приводит RT слова Симоньян.

Ранее RT America сообщил, что Минюст США потребовал до понедельника, 13 ноября, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В противном случае глава подразделения мог быть арестован.

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